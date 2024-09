Tolik milionů za kariéru "prodělal". Crosbyho obdivují za další smlouvu pod cenou

Lední hokej se mění, vyšší rychlostí, ubývajícími bitkami či golfáky. Na něco se ale staromilci mohou spolehnout. Že Sidney Crosby bude pod platovým stropem zabírat 8,7 milionu amerických dolarů. Superhvězdný Kanaďan nedávno podepsal další kontrakt s těmito číslicemi. Mohl by přitom vydělávat mnohem více.

Částka 8,7 milionu odkazuje na Crosbyho číslo na dresu (87) a rok narození (1987).

Když na ni opěvovaný centr dosáhl poprvé, poté co mu vypršela skromná nováčkovská smlouva, vystřelil mezi nejlépe placené hokejisty NHL, byť absolutní prvenství mu uniklo.

Při podpisu dalších kontraktů s ročním platem v průměru 8,7 milionu šel ale hluboko pod svou tržní hodnotu.

Naposledy Pittsburghu kývl na dvouletou smlouvu, která se rozběhne za rok a vyprší nedlouho před útočníkovými 40. narozeninami.

Ano, Crosby už spadá do veteránské kategorie. Výkonnostně ale jako by nestárl. V minulé základní části posbíral 94 bodů, z toho 42 gólů, a v klubu neměl konkurenci. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, už od svých 18 let si v NHL bez jediného zaváhání drží sezonní průměr více než bod na zápas.

Už teď je podle některých žebříčků jedním z pěti nejlepších hokejistů historie.

Přesto nikdy v kariéře nezabíral pod platovým stropem alespoň deset milionů dolarů, tedy částku, kterou v nadcházejícím ročníku zdolá hned 17 hráčů včetně extrémně se trápícího Jonathana Huberdeaua.

Crosby si o ni mohl říct také, teď a hlavně v roce 2012, kdy už po zisku Stanley Cupu a před dalšími dvěma podepisoval monstrózní kontrakt na 12 let.

Stačilo mu ale - jak jinak - 8,7 milionu, což tehdy dělalo 13,5 procenta platového stropu.

Kdyby přitom Crosby šel až na necelých 16 procent jako nedávno Leon Draisaitl v Edmontonu, dostal by 10,23 milionu.

I další současné superhvězdy, které mají v zámoří ještě větší věhlas než David Pastrňák, tedy Connor McDavid, Auston Matthews a Nathan MacKinnon, zabraly v době podpisu 15 až 16 procent platového stropu.

Možná by to bylo méně, kdyby se klubu mohly upsat taky na tucet let a ne na aktuálně maximálních osm, ale i tak je patrné, že Crosby se od jiných velikánů liší. Nemá problém jít výrazně pod svou tržní hodnotu.

Prodloužením smlouvy na začátku týdne to znovu potvrdil. Hráčské odbory zřejmě nepotěšil, ale jinak sklidil obdiv.

"Pořád patří mezi nejlepší hokejisty a mít ho za tuto cenovku je stále terno," komentoval dohodu Dom Luszczyszyn z online deníku The Athletic.

"Tím, že od roku 2008 bere 8,7 milionu za sezonu, nechal podle mých odhadů na stole zhruba 43 milionů dolarů," dodal s tím, že jde ještě o poměrně konzervativní výpočet.

Jinými slovy, kdyby Crosby myslel v první řadě na sebe a ne na tým, při jehož skladbě rozhoduje v éře platových stropů pomalu každý dolar, byl by o 43 milionů bohatší. Zhruba tolik si někteří hvězdní hokejisté vydělali za celou kariéru, z Čechů třeba brankář Tomáš Vokoun.

"Crosby si v přespříští sezoně samozřejmě vydělá víc, než drtivá většina z nás uvidí za celý život. Do garsonky se v dohledné době stěhovat nebude. Jeho nová smlouva ale skvěle ilustruje, jaký je to člověk a kapitán," ocenil 37letého Kanaďana Luszczyszynův kolega Josh Yohe.

Jistota, že Crosby hraje NHL a vydělává 8,7 milionu ročně, by tak měla platit ještě tři roky.

A kdoví, třeba se nic nezmění ani potom. "Sid the Kid" je stále obávanou značkou. Ještě v minulém ročníku ho více než třetina hráčů NHL označila za nejkompletnějšího hráče v lize. Druhý skončil s necelými 15 procenty Aleksander Barkov, na McDavida zbylo až čtvrté místo.