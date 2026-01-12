Neustál prohru s Čechy, zázračná aura je pryč. MS shodilo jednu jistotu

Gavin McKenna, jednička draftu hokejové NHL v roce 2026. Dlouho se o tom mluvilo jako o tutovce. Z té je ale najednou zcela otevřený boj. Senzační obrat definitivně stvrdilo uplynulé mistrovství světa dvacítek.
Že Kanaďan McKenna bude prvním mužem tradiční dražby talentů, se psalo už před lety.
Třeba poté, co ve 14 letech ozdobil čtyřmi asistencemi premiéru ve WHL, elitní zámořské juniorce plné výrazně starších hráčů, kde tou dobou mohl nastoupit jen do omezeného počtu zápasů.
V minulé sezoně už válcoval WHL natolik, že ho televizní expert na mladé naděje Craig Button vyzdvihl pozoruhodným prohlášením.
Mít věkovou výjimku, McKenna by se prý stal jedničkou draftu už v roce 2025 místo beka Matthewa Schaefera a možná i rok předtím, kdy šel jako první útočník Macklin Celebrini.
Jiní vytáhli i nálepku „generační talent“.
Teď všechny tyto řeči působí nepatřičně. Zatímco Schaefer s Celebrinim září v NHL mnohem víc, než se čekalo, McKenna po změně působiště neohromuje.
Z juniorky, kde už neměl co dokazovat, přešel za přelomově štědrých podmínek do náročnější, univerzitní soutěže NCAA. A tam je „jen“ dobrý, jak dokládá statistika 4+15 v 18 startech.
Na nedávném MS juniorů, pro Kanadu bronzovém, McKenna potvrdil, že největším talentem své generace nejspíš není.
Sbíral sice dva body na zápas a ani jednou nevyšel naprázdno, ale při hře pět na pět se někdy vytrácel, hrou dozadu neoslnil a v klíčových momentech také ne.
Nejvýmluvnější byl závěr prohraného semifinále proti Čechům.
Osmnáctiletý kanadský křídelník nejprve šest minut před třetí sirénou krosčekoval před vlastní bránou Tomáše Galvase a vzhledem ke kontrole zákroku u videa mohl být rád, že dostal jen dvouminutový trest.
Asi půl minuty před koncem ztratil nervy úplně. Kanada navzdory vyloučení jiného svého hráče zkoušela hru bez brankáře a inkasovala na konečných 4:6.
McKenna reagoval pořváváním na rozhodčí, za což si vykoledoval dvě minuty za nesportovní chování a navrch osobní trest.
„Před turnajem tady byla otázka, zda se McKenna, někdejší předpokládaná jednička příštího draftu NHL, po nepřesvědčivé první půlce sezony na univerzitě dokáže zvednout a dominovat, nebo jestli jeho herní nedostatky vyniknou ještě více. Výsledek je někde mezi,“ napsal Corey Pronman z online deníku The Athletic.
Novinář pokrývající mládežnický hokej už v prosinci vydal draftový žebříček, který by ještě před rokem působil skandálně. McKennovi sice neodepřel šanci na nejvyšší umístění, ale osobně mu přiřkl až čtvrté místo.
První příčku obsadil centr Tynan Lawrence, druhou obránce Keaton Verhoeff, třetí křídelník Ivar Stenberg.
Kdokoliv z nich by se v červnu mohl stát oficiální jedničkou místo původně neohrozitelného McKenny.
Možná nejblíž je tomu Stenberg, jeden ze strůjců čerstvého zlata švédských juniorů. Posbíral sice o čtyři body méně než McKenna, celkem deset v sedmi kláních, ale vypracoval si více šancí nebo více držel puk v útočném pásmu. Pozorovatele zaujal víc.
„McKenna se šikovností může rovnat s kýmkoliv na světě, ale hraje teď stylem, který vede k výhrám? Já myslím, že ne. To Stenberg tak hraje,“ pověděl stanici Sportsnet skaut Chris Peters.
„Je extrémně agresivní, jde tvrdě do brány, není velký, ale i tak má sílu. Zároveň je šikovný, rychlý,“ pokračoval na adresu švédského křídla. „Čím víc jsem sledoval juniorský šampionát, tím méně jsem byl přesvědčený o McKennovi jako jedničce draftu. Kdyby se vybíralo už dnes, já bych jako prvního vzal Stenberga.“
Není to jen o jednom turnaji. Švédský fenomén má šanci přeskočit McKennu i proto, že proti mužům v nejvyšší domácí soutěži sbírá za Frölundu zhruba bod na zápas. U 18letého hokejisty je to krajně neobvyklé.
