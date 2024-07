Neúcta ke hrám v Paříži, nikdo tu nebere tenis tak vážně, smutní Nosková

Pro většinu sportovců v Paříži jsou olympijské hry jedním z vrcholů kariéry. Pro tenisty zpestření nabité sezony, které ale ani nemají šanci si užít. I čeští hráči a hráčky se pozastavují nad tím, že atmosféru bojů pod pěti kruhy dosud pořádně nenasáli.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Letěli soukromými tryskáči, kurt si ani neosahali a už běželi hrát. Když se tenistů zeptáte na olympijskou atmosféru, jen se ušklíbnou.

"Je to tak trochu neúcta k olympijským hrám. Nemůžeme tu být ani týden dopředu, abychom si to užili, ale k tenisovému životu to zřejmě patří. Jsme zvyklí," posteskla si Linda Nosková.

Ta byla jednou z těch tenistek, které přicestovaly na poslední chvíli, protože těsně před začátkem her ještě bojovala v semifinále v Praze.

"Těšila jsem se sem, i když je to zvláštní být na grandslamovém místě, ale zároveň spíš na oddechovějším turnaji. Nikdo to tu nebere tak vážně jako French Open. Je to škoda. Ostatní sportovci se na to chystají celé čtyři roky a nás ženou z jednoho povrchu na druhý," rýpla si Nosková.

Světový okruh se kvůli olympijským hrám nezastavil. Po Wimbledonu potřebovali tenisté čas na oprášení antukových návyků a někteří proto absolvovali i přípravný turnaj. Po skončení her už ale zase všichni peláší na betonové podniky.

"Nezůstanu tady asi ani den navíc. Bohužel. Není prostor se podívat třeba po jiných sportech, nejspíš poletím hned, jak tady skončím," dodala Nosková, jež je ve hře už jen v ženském deblu.

Stejně tak to vidí i její parťačka z Paříže Karolína Muchová, která se na okruh vrací po operaci zápěstí.

"Bude to rychlý přesun na beton, už se tam nedá žádná příprava stihnout. Snad se zvládnu rychle přizpůsobit," krčí rameny loňská semifinalistka US Open.

Semifinále turnaje v Umagu si před zapálením olympijského ohně zahrál i Jakub Menšík. I on tak přicestoval soukromým letem.

"To byla podmínka pro pořadatele, že musí olympionikům v semifinále a finále zajistit dopravu sem. Je to úplné tenisové tornádo, nic jsem neodtrénoval a rovnou nastoupil do ostrého zápasu prvního kola," divil se osmnáctiletý benjamínek tenisového týmu.

Zatímco v areálu Rolanda Garrose se bojuje o cenné kovy s ukrytým kouskem Eiffelovy věže, betonová sezona WTA i ATP se už oficiálně rozjela.

Tento týden se hraje ve Washingtonu, kde už stihla vypadnout Karolína Plíšková a dnes zasáhne do hry Marie Bouzková.