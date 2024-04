Neomylný Krejčí. Proměnil všech šest trojek a vylepšil si rekord v NBA na 18 bodů

Basketbalista Vít Krejčí z Atlanty proměnil v pondělí v Chicagu všech šest střeleckých pokusů a šesti trojkami a 18 body si vylepšil osobní rekord v zápase NBA. Třiadvacetiletý český reprezentant tím pomohl Hawks k vítězství na hřišti Bulls 113:101.

Krejčí si zlepšil maximum navzdory tomu, že odehrál necelých 25 minut, nejméně za posledních sedm utkání. Dosavadním rekordem strakonického rodáka v NBA bylo 16 bodů a čtyři proměněné trojky. Šest tříbodových košů v jednom utkání zaznamenal jako první český hráč v soutěži. Vedle bodů zaznamenal Krejčí také čtyři defenzivní doskoky a tři asistence.

"Je to o sebedůvěře. Několik střel trefíte, tým hraje dobře. Důvodem, proč jsme obecně stříleli dobře, bylo to, že jsme si dobře posouvali míč. Když trefíte trojku po třech přihrávkách, vždy je to lepší než po jedné," řekl Krejčí, jenž byl druhým nejlepším střelcem týmu po Bogdanu Bogdanovičovi.

Krejčí pět trojek proměnil už v první polovině, přičemž pátou vstřelil v poslední sekundě druhé čtvrtiny. Šestou trojku přidal na začátku třetí části. Atlanta vyhrála páté utkání z posledních šesti a pojistila si desátou příčku znamenající účast v předkole play off.

Hawks stříleli s úspěšností 50 procent, z toho přes 47 procent za tři body. Bogdanovič, jehož kamery zachytily v hádce s trenérem Quinem Snyderem, dal 20 bodů. Dejounte Murray zaznamenal 17 bodů, osm doskoků a šest asistencí. Chicagu, potenciálnímu soupeři Hawks v předkole, nepomohlo ani 31 bodů DeMara DeRozana.

Devin Booker dovedl 52 body Phoenix k vítězství 124:111 nad New Orleans. Po legendárním Wiltu Chamberlainovi je teprve druhým hráčem v historii soutěže, který proti jednom soupeři dal třikrát v řadě nejméně 50 bodů.

"Znamená to pro mě mnoho, v hledišti byla celá moje rodina. Pokaždé, když se vám podaří něco, co Wiltovi, je to naprosto jedinečné," řekl střelec, jenž pochází z Moss Pointu, který leží 110 km od New Orleans. Booker proměnil 19 z 28 pokusů včetně osmi ze 16 trojek. "Trefil i těžké střely, ale my jsme mu dali až příliš mnoho prostoru. Příště musíme být fyzičtější," prohlásil trenér Pelicans Willie Green.

Kevin Durant přispěl k výhře Phoenixu 20 body, Jusuf Nurkič měl 19 bodů a 19 doskoků. Domácí vedl s 30 body Zion Williamson.

Memphis zvítězil v Detroitu 110:108 hlavně díky 40 bodům Jarena Jacksona. Domácím nepomohlo 36 bodů Cadea Cunninghama.

Už jistý vítěz Východní konference a lídr soutěže Boston vyhrál 118:104 v Charlotte. Po 25 bodech dali Jayson Tatum, jenž měl i deset doskoků, a Sam Hauser. Ten proměnil sedm trojek. V boji o udržení šesté příčky ve Východní konferenci zvítězila Indiana 133:111 nad Brooklynem, nad kterým vedla až o 36 bodů. S 27 body a 13 asistencemi zářil Tyrese Haliburton.

NBA:

Charlotte - Boston 104:118, Chicago - Atlanta 101:113 (za hosty Krejčí 18 bodů, 3 asistence a 4 doskoky), Detroit - Memphis 108:110, Indiana - Brooklyn 133:111, New Orleans - Phoenix 111:124, Orlando - Portland 104:103.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. z-Boston 75 59 16 78,7 2. New York 74 44 30 59,5 3. Philadelphia 75 40 35 53,3 4. Brooklyn 76 29 47 38,2 5. Toronto 74 23 51 31,1

Centrální divize:

1. Milwaukee 74 47 27 63,5 2. Cleveland 75 45 30 60,0 3. Indiana 76 43 33 56,6 4. Chicago 76 36 40 47,4 5. Detroit 75 13 62 17,3

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 75 44 31 58,7 2. Miami 74 41 33 55,4 3. Atlanta 75 35 40 46,7 4. Charlotte 75 18 57 24,0 5. Washington 75 14 61 18,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 74 45 29 60,8 2. New Orleans 75 45 30 60,0 3. Houston 74 38 36 51,4 4. Memphis 75 25 50 33,3 5. San Antonio 75 18 57 24,0

Severozápadní divize:

1. x-Oklahoma City 74 52 22 70,3 2. x-Denver 75 52 23 69,3 3. x-Minnesota 74 51 23 68,9 4. Utah 75 29 46 38,7 5. Portland 75 19 56 25,3

Pacifická divize:

1. LA Clippers 74 47 27 63,5 2. Phoenix 75 44 31 58,7 3. Sacramento 74 43 31 58,1 4. LA Lakers 75 42 33 56,0 5. Golden State 74 40 34 54,1

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" vítězství v konferenci.