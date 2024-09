Neochotná, nebo neschopná. McEnroe prozradil, co ho zaráží na Šwiatekové

Z aktivních hráček má nejvíce grandslamových titulů a s náskokem vévodí světovému žebříčku. Navzdory tomu není polská tenistka Iga Šwiateková zahrnována nekritickým obdivem. Po neúspěchu na US Open hráčku podrobil přísné analýze Američan John McEnroe, který v její hře vidí nepochopitelné stereotypy.

Na antuce v Paříži nemá konkurenci, Roland Garros ovládla už třikrát v řadě. Na ostatních grandslamech hraných na tvrdém povrchu ale Iga Šwiateková rozhodně nezáří.

Letos ji na Australian Open vyřadila už ve třetím kole Češka Linda Nosková, na Wimbledonu ve stejné fázi Kazaška Julia Putincevová a na US Open ve čtvrtfinále pozdější finalistka, domácí Jessica Pegulaová.

Nejvyšší ambice znovu zůstaly nenaplněny a Polka opouštěla New York v slzách.

Na otázku, co vězí za grandslamovými nezdary polské šampionky a za její výraznou zranitelností na rychlejších površích, krátce poté reagoval slavný John McEnroe.

Držitele sedmi grandslamových titulů překvapuje, že vždy útočně naladěná Šwiateková není schopná přejít na jakýkoli plán B v případě, kdy její typicky agresivní hra s nepříjemným forhendovým topspinem proti konkrétní soupeřce nefunguje.

Mimochodem, podobnou kritiku kdysi slýchala Petra Kvitová, dvojnásobná šampionka Wimbledonu.

"Jeden velký problém podle mě spočívá v tom, že Iga nechce vůbec bránit. Někdy by se měla stáhnout, když jí to v útoku tolik nejde. Ale ona ne, neustále se snaží to zlomit silou. To je něco, co mě velmi překvapuje, vzhledem k tomu, že preferuje pomalejší povrchy," vysvětlil Američan.

"Je pro mě překvapivé, že je buď neochotná nebo neschopná provést určité úpravy ve své hře na rychlém povrchu," dodal expert Eurosportu.

Zarážející přitom je, že Šwiateková během kariéry vyhrála více turnajů na betonu než na antuce. Při nejdůležitějších akcích sezony to má ale přesně naopak.

"Nevím, může to souviset s nějakým propadem sebevědomí. Ale musím říct, pokud by hráčka jako ona dokázala lépe bojovat v defenzivě, bylo by pro soupeřky prakticky nemožné ji porazit," zamyslel se McEnroe.

Podle pětašedesátiletého rodáka z německého Wiesbadenu má ale Šwiateková dost času na své dílčí aktuální chyby reagovat. Rozhodně nemusí být permanentní. Polce je teprve třiadvacet let.

"Je mladá, myslím, že úpravy ve své hře už brzy udělá. Zlepšit by se měla i na síti," dodal McEnroe.

On i další experti po US Open naopak vyzdvihli pozoruhodný rozvoj největší konkurentky Šwiatekové, již trojnásobné grandslamové vítězky Aryny Sabalenkové.

"Neustále maximalizuje svůj potenciál, neustále se vyvíjí a zlepšuje. Na každém grandslamu bude favoritkou," chválil Američan Bělorusku, která by už za pár měsíců měla v Melbourne útočit na "zlatý hattrick", Australian Open totiž ovládla loni i letos.

Aby Šwiateková její dominanci na tvrdém povrchu ohrozila, budou změny v její hře nevyhnutelné.