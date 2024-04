Nenapravitelný. Preciado se nechal vyloučit ve druhém zápase po sobě, už zná trest

Fotbalista pražské Sparty Ángelo Preciado si za vyloučení v nedělním utkání 27. kola první ligy s Mladou Boleslavi (1:1) nezahraje čtyři soutěžní duely.

Disciplinární komise mu udělila přísnější trest i z toho důvodu, že ekvádorský reprezentant dostal červenou kartu ve druhém zápase po sobě. Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí v Česku profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě.

Preciado bude úřadujícím šampionům chybět ve zbývajících třech kolech základní části a trest se mu pravděpodobně přenese i do úvodního zápasu nadstavby. Nepřijde tak o derby se Slavií, které se odehraje 11. nebo 12. května ve druhém kole skupiny o titul. Záležet bude i na termínu finále domácího poháru, jenž zatím není stanoven. V něm se Sparta utká s vítězem semifinále mezi Plzní a Zlínem, které je na programu 24. dubna.

Preciado byl proti Mladé Boleslavi vyloučen po necelé hodině hry za to, že po dohrání souboje s Bensonem Sakalou udeřil soupeře loktem do stehna. Šestadvacetiletý pravý bek se přitom v neděli vrátil do sestavy v ligovém utkání po třízápasovém trestu, který dostal na začátku března za vyloučení v derby a ohnání nohou po slávistickém kapitánovi Janu Bořilovi.

"V případě obránce Sparty Praha Ángela Preciada se jednalo o druhé podobné provinění ve velmi krátké době a při vyhodnocování byl do délky trestu zakomponován faktor bezprostřední recidivy. S přihlédnutím k této skutečnosti a na základě veškerých důkazů proto Disciplinární komise LFA přistoupila k trestu v podobě zastavení závodní činnosti na dobu čtyř zápasů," uvedl předseda komise Richard Baček.

Sparta dostala v sezoně už 11 červených karet, z toho devět v lize, což je nejvíce ze všech mužstev. Letenští po remíze s Mladou Boleslaví navíc přišli o vedení v tabulce, na Slavii ztrácejí bod. Při nejbližším utkání na hřišti Bohemians 1905 si sparťané budou muset poradit bez trenéra Briana Priskeho, jemuž disciplinární komise potvrdila trest na jeden zápas za čtyři žluté karty.