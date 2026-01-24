Němci špatně zacházeli se zbraní a přišli o triumf, česká dvojice byla v mixu šestá

Biatlonisté Lucie Charvátová a Tomáš Mikyska obsadili na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě ve smíšené štafetě dvojic šesté místo. V cíli byli sedmí, ale Němci Marlene Fichtnerová a Leonhard Pfund přišli o překvapivé vítězství kvůli nesprávné manipulaci se zbraní.
Na první místo se posunuli Finové Suvi Minkkinenová a Tero Seppälä. Druzí skončili Francouzi Jeanne Richardová, Émilien Claude a třetí místo obsadili Norové Juni Arnekleivová a Martin Nevland.
Čeští reprezentanti museli třináctkrát dobíjet. Navíc Mikyska po střelbě vleže běžel jedno trestné kolo. Na vítězné Finy ztratili přes minutu.
Závody SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (Žďársko):
Smíšená štafeta dvojic: 1. Minkkinenová, Seppälä (Fin.) 34:59,8 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Richardová, E. Claude (Fr.) -11,3 (0+6), 3. Arnekleivová, Nevland (Nor.) -16,7 (0+8), 4. Basergaová, Stalder (Švýc.) -35,7 (0+10), 5. Horodná, Mandsyn (Ukr.) -35,9 (0+12), 6. Charvátová, Mikyska (ČR) -1:02,8 (1+13).
15:10 smíšená štafeta.
