Přeskočit na obsah
Benative
24. 1. Milena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Němci špatně zacházeli se zbraní a přišli o triumf, česká dvojice byla v mixu šestá

ČTK

Biatlonisté Lucie Charvátová a Tomáš Mikyska obsadili na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě ve smíšené štafetě dvojic šesté místo. V cíli byli sedmí, ale Němci Marlene Fichtnerová a Leonhard Pfund přišli o překvapivé vítězství kvůli nesprávné manipulaci se zbraní.

Start smíšené štafety dvojic SP v Novém Městě na Moravě
Start smíšené štafety dvojic SP v Novém Městě na MoravěFoto: REUTERS
Reklama

Na první místo se posunuli Finové Suvi Minkkinenová a Tero Seppälä. Druzí skončili Francouzi Jeanne Richardová, Émilien Claude a třetí místo obsadili Norové Juni Arnekleivová a Martin Nevland.

Čeští reprezentanti museli třináctkrát dobíjet. Navíc Mikyska po střelbě vleže běžel jedno trestné kolo. Na vítězné Finy ztratili přes minutu.

Aktualizujeme…

Závody SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Reklama
Reklama

Smíšená štafeta dvojic: 1. Minkkinenová, Seppälä (Fin.) 34:59,8 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Richardová, E. Claude (Fr.) -11,3 (0+6), 3. Arnekleivová, Nevland (Nor.) -16,7 (0+8), 4. Basergaová, Stalder (Švýc.) -35,7 (0+10), 5. Horodná, Mandsyn (Ukr.) -35,9 (0+12), 6. Charvátová, Mikyska (ČR) -1:02,8 (1+13).

15:10 smíšená štafeta.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ivan Jablonski
Ivan Jablonski
Ivan Jablonski

„Buď zemřete, jste zranění, anebo dezertujete.“ Drsná zpověď ukrajinského velitele

Když se většina čerstvě zmobilizovaných pěšáků dostane na frontu, doufá, že je to jen zlý sen, ze kterého se probudí, říká jeden z nejzkušenějších ukrajinských frontových velitelů major Ivan Jablonski "Čupik". „Pokud to přežijí, buď dezertují, nebo pochopí, že tohle je válka a musíš zabít, nebo budeš zabit. A z některých se stanou dobří vojáci…“

Reklama
Přílet Jana Darmovzala vězněného 500 dní ve Venezuele.
Přílet Jana Darmovzala vězněného 500 dní ve Venezuele.
Přílet Jana Darmovzala vězněného 500 dní ve Venezuele.

Pavel o propuštění Darmovzala: Bez americké vojenské intervence by to trvalo mnohem déle

Rozhodujícím faktorem pro propuštění Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele byla americká vojenská intervence, při které byl zajat prezident Nicolás Maduro. Bez ní by snaha o vysvobození Čecha, na které se podíleli diplomaté i církevní představitelé, trvala mnohem déle. V sobotním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl prezident Petr Pavel.

Reklama
Reklama
Reklama