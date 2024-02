Naštval mocné ze svazu. Hráči v Česku se bojí se mnou trénovat, popisuje tenista

Otevřeně kritizoval poměry ve vedení českého tenisu a platí za to dodnes. Osmadvacetiletý tenista Marek Gengel tvrdě narazil, když se zastal kamaráda Lukáše Rosola, jehož spor se svazem skončil až u soudu. Není proto překvapen aktuální dotační kauzou. V ní policie obvinila šéfa svazu Iva Kaderku, jeho blízkého spolupracovníka Vojtěcha Flégla a další tři lidi.

Dva a půl roku marně hledal v Česku klub, který by ho nechal trénovat. Ostatní čeští tenisté se s ním na kurtu raději příliš nepotkávají, často nemá s kým nastoupit do čtyřhry. Řada lidí z tenisového prostředí má strach.

Za přetrvávajícími problémy Marka Gengela stojí spor s Vojtěchem Fléglem, členem dozorčí rady Českého tenisového svazu a zároveň starosty spolku Orel jednota Praha-Balkán.

Vlivný funkcionář je nyní jedním z obviněných v aktuální kauze zneužívání dotací, které stát poskytl Českému tenisovému svazu (ČTS) na podporu sportu.

Rodák z Rakovníka Gengel, nyní 577. hráč světového žebříčku, který ale v lednu minulého roku figuroval na 256. pozici, v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje svou zkušenost s fungováním českého tenisu.

Médii už před necelým rokem proběhla vaše kauza, která začala tím, že jste na Instagramu napsal: "Český tenisový svaz je jedna velká ostuda… V čele s prezidentem (svazu Ivo) Kaderkou, který už měl být dávno v teplákách." Co vám tehdy vadilo?

Zastal jsem se kamaráda Lukáše Rosola, když ho na poslední chvíli vyhodili z Davis Cupu. Nelíbilo se mi, jak s ním jednali. Z mého pohledu bylo opravdu ostudné, jak o něm svaz v médiích začal mluvit. Sdílel jsem ještě článek, kde to bylo řečeno. Myslím si, že svaz by hráče takto veřejně pomlouvat neměl a proto jsem vyjádřil svůj názor.

Na základě toho vás pan Flégl vyhodil z klubu TJ Spoje Praha. Jak to tehdy probíhalo?

Ano. Napsal mi, ať si sbalím kufry a najdu si jiný klub. Od té doby jsme už spolu kontakt nikdy neměli.

Poté jste měl problém najít si nový klub, že? Jaký to mělo vývoj, co se přesně dělo?

Nový klub jsem si našel, mělo už dojít k přestupu, ale bohužel ze strany svazu nebo pana Flégla přišel nátlak, ať si to ten klub pořádně rozmyslí a pokud já k nim přestoupím, tak od svazu nedostanou dotaci v řádech statisíců korun. Přestup se tedy nezdařil.

Co bylo dál?

Když jsem měl možnost přestupu do dalšího klubu, opět přišel nátlak ze strany svazu nebo pana Flégla a pokud bych přestoupil, klub by měl problémy a nemohl pořádat tenisové turnaje a různé akce spojené se svazem. Opět z toho tedy sešlo. Po dvou a půl letech přestup klapnul až ve třetím novém klubu, v TK Horní Měcholupy, který je nezávislý na svazu.

Vyřešil se tím váš konflikt se svazem?

Ne. Kromě nátlaků na kluby ohledně přestupu mi od té doby dělají problémy i jinak. Někteří hráči v Česku se se mnou bojí jít zatrénovat, aby pak neměli problémy se svazem. Určité kluby v Praze se bojí mě vůbec pustit hrát, aby opět neměly problémy. Někteří čeští hráči si se mnou na turnajích nechtějí zahrát čtyřhru protože jim bylo pohrozeno, ať se mnou nehrají.

U pana Flégla v klubu jste hrál pět let. Můžete ho popsat i jako osobnost? Měl jste třeba s ním problémy už dřív?

Pan Flégl se za těch pět let jako osobnost hodně změnil, na tom se shodlo více lidí z klubu. Na začátku to byl jen malý klub a na svazu prsty ještě neměl. Postupem času pořádal více turnajů a začal být Kaderkovou pravou rukou a od té doby mu velmi vyrostlo sebevědomí a to se pak odrazilo i na jeho chování.

Autor fotografie: Milan Kammermayer Lukáš Rosol o kauze Českého tenisového svazu "Naprosto fatální potupa pro český tenis. Jako bývalý reprezentant naší země při dvou vítězných Davis Cupech, olympijských hrách a dalších mnoha utkání se sám potýkám s naprosto absurdními dopady toho, že jsem se ozval. Že jsem dal jasně najevo, že se nenechám zastrašovat a ani autoritativním jednáním bez možnosti slušné komunikace vydírat." "Dlouhé roky byl český tenis pod diktaturou bafuňářů. Je na čase, aby se to změnilo. Aby se o tenis staral někdo, kdo má tenis rád. Kdo bude peníze dávat tam, kde jsou potřeba (ne do vlastních kapes) - mládeži a těm, kteří se škrábou od nuly a kolikrát na to padají i rodinné úspory, protože svaz vás poplácá po rameni ve chvíli, kdy už většinou nic nepotřebujete. Konec strachu, víc podpory a tenisu!"

Je podle vás více takových lidí, kteří si dovolili kritizovat svaz nebo pana Flégla a doplatili na to?

Obávám se, že takových lidí moc není protože mají strach, že se dostanou do stejné situace jako se stala mně. Jediný kdo mi napadá a má problémy, tak je Lukáš Rosol, ale ten je v tom ještě mnohem více zainteresovaný než já.

Sice jste při domlouvání našeho rozhovoru naznačoval, že o aktuální kauze a zásahu policie nevíte nic, nicméně po těch letech v českém tenise, překvapilo vás, že to dospělo do téhle fáze?

Vůbec mě to nepřekvapuje. A myslím si, že se na tom shodnou úplně všichni z českého tenisového prostředí.

Je podle vás současná kauza tak závažná, že opravdu dojde k zemětřesení a tedy i k lepším zítřkům v českém tenise?

Nemohu posoudit, ale většina hráčů v Česku si přeje, aby se dostávalo více podpory, spravedlnosti a řádu, než tomu bylo doposud.