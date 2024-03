Náš styl bude stejný i proti Liverpoolu, řekl Priske. O Kloppovi nechtěl mluvit

Špatné vzpomínky na Liverpool má trenér fotbalistů Sparty Brian Priske. Jako hráč a kouč nastoupil proti anglickému týmu pětkrát, čtyřikrát prohrál a jednou remizoval. Ve čtvrtek se svými svěřenci vyzve doma "Reds" v úvodním osmifinálovém utkání Evropské ligy. Na herním stylu úřadujícího českého mistra proti lídrovi Premier League nehodlá nic měnit. Řekl to na tiskové konferenci.

Priske coby obránce Portsmouthu nastoupil v sezoně 2005/06 proti Liverpoolu třikrát a pokaždé prohrál. Při obou porážkách v anglické lize odehrál celý zápas, v Anglickém poháru nastoupil až v závěru.

Poté narazil na slavný klub ve skupině Ligy mistrů v ročníku 2020/21 jako kouč Midtjyllandu. Venku jeho tým prohrál 0:2, doma s "Reds" remizoval 1:1. "Na Liverpool mám jenom špatné vzpomínky," uvedl šestačtyřicetiletý Dán.

Liverpool vede od října 2015 trenér Jürgen Klopp, který tým dotáhl k triumfu v Lize mistrů či anglické lize. Po sezoně však klub na vlastní žádost opustí.

Priske se na tiskové konferenci k německému kouči nechtěl příliš vyjadřovat.

"Je to jedna z těch otázek, které nerad dostávám. Respektuju spoustu lidí, určitě i Kloppa. Je to rozhodně jeden z nejúspěšnějších trenérů poslední doby. Vede si úžasně v každém ohledu. Je mi jedno, kdo koho trénuje, nebo jací hráči jsou v soupeřově týmu. Soustředím se na to, jak zvítězíme, jaký výkon předvedeme. Mám velký respekt ke všemu, co dokázali a stejně tak ke Kloppovi. Mým hlavním úkolem je ale připravit kluky na výhru. Náš herní styl bude pořád stejný," prohlásil Priske.

Liverpool trápí velká marodka, kvůli zranění chybějí například brankář Alisson Becker, obránce Trent Alexander-Arnold nebo kanonýr Muhammad Salah.

"Je těžší hádat, kdo nastoupí. Sledujeme, koho mají k dispozici, ale spíš se snažíme předat hráčům obrázek o tom, jakým stylem a filozofií se soupeř prezentuje. Bez ohledu na to, kdo zítra nastoupí, bude kvalitní. To, jak Liverpool v této sezoně hraje, je úžasné, dávají hodně gólů. Na tom se nic nezmění, i když nastoupí jejich mladí hráči, kteří už hrají v Premier League," podotkl kouč.

Předchozí odvety pohárových dvojzápasů v této sezoně odehrála Sparta doma, tentokrát ji první utkání čeká na Letné a odveta o týden později na Anfieldu.

"Příprava je pořád stejná, i v minulých pohárových zápasech to bylo stejné. Když máte odvetu doma, samozřejmě je nastavení trochu jiné, ale příprava je vždycky stejná. Budou to dva těžké zápasy a v obou potřebujeme špičkový výkon. Doufám, že se nám tady na Letné podaří i s pomocí fanoušků něco navíc a uhrajeme dobrý výsledek," řekl Priske, který v uplynulé sezoně dovedl Spartu k prvnímu titulu po devíti letech.