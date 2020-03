Na letiště se karanténa nevztahuje. Absurdní, psala tenistka Krejčíková ministrovi

Čtrnáctidenní povinná karanténa čeká ty, kteří cestují do České republiky ze zem nejvíce postižených koronavirem. To však neplatí pro cestující, kteří v Itálii, Německu nebo Španělsku pouze přesedají. A právě tato výjimka v karanténě udivila tenistku Barboru Krejčíkovou, která se momentálně vrací ze Spojených států. "Je absurdní," napsala na svůj Twitter.

Vrací se ze Spojených států, kde měla absolvovat americkou túru. Místo zápasů na turnajích WTA v Indian Wells tenistka Barbora Krejčíková letí zpět do Evropy. A má úplně jiné starosti.

"Vracím se z Ameriky, která není riziková, letecky přes Mnichov a Vídeň. Chráním se respirátorem. Přijde mi absurdní, že cestující, co se mnou letěli stejný let z Ameriky, ale letěli z Mnichova do Prahy, tak na ty se povinná 14denní karanténa nevztahuje," napsala ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD) prostřednictvím Twitteru.

* Jak je to mozne, kdyz jsme byli vsichni v nemecku na letisti, ktery je zahrnut v rizikovych zemich? Nakaza v budove je preci pravdepodobnejsi, nez venku a je jedno zda-li je to tranzit a nebo ne. Nebezpeci je vsude stejne. #askpetricek — Barbora Krejcikova (@B_Krejcikova) March 14, 2020

Podle wimbledonské vítězky z deblu se výjimka pro letištní tranzity nesmyslná. "Jak je to možné, když jsme byli všichni v Německu na letišti, které je zahrnuto v rizikových zemích? Nákaza v budově je přeci pravděpodobnější než venku a je jedno, zda-li je to tranzit, anebo ne," dodala čtyřiadvacetiletá tenistka.

Po žádosti serveru Aktuálně.cz o reakci Petříček napsal tenistce na twitteru, navíc ji sám zavolal. "Výjimku pro tranzit udělilo ministerstvo vnitra vzhledem k tomu, že riziko nákazy je výrazně menší, než když lidé v takové zemi pobývají a my nemáme možnost zjistit, jak dlouho," uvedl.

Vláda rozšířila povinnou karanténu na 15 zemí svým pátečním rozhodnutím. Za rizikové oblasti vedle Číny, Jižní Koreje, Íránu a Itálie označila rovněž Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francii, Belgii, Nizozemsko, Dánsko, Velkou Británii a Švýcarsko.