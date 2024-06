Na lavičce Ital, hvězdy z Maďarska utekly. Britové si střílí z Orbánova nacionalismu

Málokde je politika tak úzce propojená s fotbalem jako právě v Maďarsku. A to si na evropský šampionát do Německa přivezlo opravdu slibný tým. Však premiér Viktor Orbán neskrývá velká očekávání. Ale maďarská reprezentace neilustruje zrovna národní odkaz, jak šéf vlády prezentuje, do čehož si rýpla i britská média.

Maďarský klubový fotbal si v posledních letech prošel nebývalým obrodem. Díky Orbánově vládě přiteklo do infrastruktury tohoto sportu odhadem 2,2 miliardy liber, tedy přes 60 miliard korun. Vyrostly nové stadiony, nové tréninkové plochy, zázemí. "Je tu několik tréninkových hřišť, kryokomora, všechny vymoženosti medicíny, skvělá strava, spousta ochotných lidí, kteří jsou nám vždy k ruce. Všechno je na vysoké úrovni," vyprávěl v loňském rozhovoru pro Aktuálně.cz obránce Patrizio Stronati, který hraje za Puskás Académia. Pro Orbána má fotbal vysokou prioritu. Nejen, že zařizuje přítok peněz, ale aktivně chodí na zápasy. A před letošním Eurem v Německu burcoval národ optimistickými předpověďmi. "Za posledních deset let jsem udělal jednu jedinou chybu, postavili jsme stadion pro 64 tisíc lidí, ne pro devadesát. Málo jsme si věřili. Přitom jako národ jdeme kupředu, proto jsme se tak zvedli i fotbalově," nechal se slyšet na webu miniszterelnok.hu Orbán. Premiér je přesvědčený, že do Německa odcestoval nejsilnější národní tým za poslední dobu a jen to ilustruje, jak se maďarský fotbal skvěle nastartoval a funguje už od mládežnických akademií. "Máme národní tým, který může porazit kohokoli, vůbec se nemusíme nikoho bát. Nejsme fotbaloví trpaslíci. V mých očích je to otevřená skupina a může se stát cokoli," myslí si Orbán. Britský deník Guardian se nad jeho slovy pozastavil a vypíchl, že velký kritik Evropské unie vděčí za vzestup fotbalové reprezentace hned několika zemím starého kontinentu. "Angažovali italského trenéra Marca Rossiho, záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai vyrostl v akademii Salcburku, gólman Lipska Peter Gulacsi odešel do Anglie už v 17 letech, obránce Attila Szalai z Hoffenheimu trénoval od 14 do 19 let v Rakousku, velký progres v zahraničí udělali i další hráči. To je přeci jen v rozporu s Orbánovým dogmatem," napsal list. Maďarsko čeká v sobotu od 15 hodin výkop šampionátu proti Švýcarsku. Dál se ve skupině utká s domácím Německem a Skotskem.