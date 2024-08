Česká superjízda! Macháč a Muchová skvělými výkony prosvištěli do osmifinále

Česká tenistka Karolína Muchová postoupila do osmifinále US Open. Obhájkyně loňského semifinále porazila na betonových dvorcích v New Yorku Anastasiu Potapovovou z Ruska 6:4, 6:2. Podobně suverénní výkon předvedl i Tomáš Macháč, jenž Belgičana Davida Goffina zdolal 6:3, 6:1, 6:2, a je poprvé v kariéře na grandslamu mezi šestnácti nejlepšími muži.

Osmadvacetiletá Muchová, která po loňském US Open nehrála takřka deset měsíců kvůli zranění zápěstí, pokračuje na turnaji ve Flushing Meadows bez ztráty setu. V úvodních kolech vyřadila domácí Američanku Katie Volynetsovou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou z Japonska. Proti nepříjemné 38. hráčce světa Potapovové neztratila ani jednou servis, zahrála 24 vítězných míčů a udělala jen 11 nevynucených chyb. Ruska jich měla na kontě 29. Olomoucká rodačka vyhrála první set za 42 minut. Ve čtvrtém gemu odvrátila dva brejkboly, vzápětí soupeřce sebrala servis a sadu dopodávala do konce. Pomohlo jí pět es, celkem jich nasbírala osm. Ve druhém setu už Muchová vývoj kontrolovala. Od stavu 1:1 získala čtyři hry po sobě, a přestože v sedmém gemu nevyužila při soupeřčině servisu tři mečboly, o chvíli později při svém podání ten čtvrtý proměnila. Muchová postoupila do osmifinále posledního grandslamu sezony potřetí v kariéře. Příště narazí na světovou pětku Italku Jasmine Paoliniovou, jež zdolala Juliu Putincevovou z Kazachstánu.