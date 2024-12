O další medaili budou junioři bojovat v čele s hvězdou ze Seattlu

Kouč Patrik Augusta zařadil do nominace na mistrovství světa hokejistů do 20 let, které se uskuteční na přelomu roku v Ottawě, vedle tria brankářů devět obránců a 15 útočníků. Navzdory dlouhodobému zranění kolena nechybí bek Adam Jiříček a také útočník Eduard Šalé, jenž by měl být hlavním lídrem mužstva.

Eduard Šalé (28) semifinále MS do 20 let se Švédskem | Foto: Reuters

V kanadské metropoli může vedení týmu zapsat na soupisku tři gólmany a 22 hráčů do pole. Nominaci zveřejnil Augusta na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Pravděpodobně se rozhodneme pro osm obránců a 14 útočníků, z toho kempu tedy dva hráči odcestují domů a nebudou na soupisce," nastínil své plány Augusta.

Stavba týmu pro nadcházející šampionát začala trenérům v čele s Augustou již v únoru turnajem pěti zemí v Klotenu, pouhý měsíc poté, co čeští mladíci vydřeli světový bronz a navázali na předchozí stříbro.

"V přípravě máme bilanci 13 výher a sedmi proher. Jsem velice rád a hrdý na to, jak se hráči po celou dobu zlepšovali. Bylo na nich vidět, jak moc touží reprezentovat. Pracovali pro tým. Po konzultaci v realizačním týmu jsme vybrali tyhle hráče a věříme, že právě tento tým bude úspěšný," prohlásil Augusta.

V nominaci je i obránce Jiříček, který na minulém MS skončil po vážném zranění kolena, s nímž musel na operaci. Po dlouhé pauze stihl v této sezoně za Brantford v juniorské OHL čtyři zápasy, než ho znovu vyřadily ze hry zdravotní potíže.

"Jsme v kontaktu s týmem, Adam začal po zranění kolena trénovat. Pokud bude vše stoprocentně v pořádku, mohl by se k nám připojit a zabojovat o místo v sestavě," konstatoval Augusta.

Dlouho byl velký otazník u Šalého, jehož od loňského léta pojí smlouva s klubem NHL Seattle Kraken.

"Při prvním kontaktu s generálním manažerem Ronem Francisem jsme dostali negativní stanovisko. Důvody spočívaly v tom, že Eda hraje důležitou roli na farmě v Coachelle, kde je mezi dvěma top útočníky. Nechávali jsme si však otevřená vrátka ke změně názoru," přiblížil Augusta.

"Minulý týden se to změnilo. A myslím, že i díky Edovi, který chce přijet reprezentovat. Od Francise mám přislíbený souhlas k účasti. Řešíme jen, který den nám hráče pustí. Poslední zápas hrají 21. prosince. Doufám, že den poté by se mohl připojit k nám, v tu dobu se budeme stěhovat do Ottawy. Jsem moc rád, že nám Ron a celá organizace Seattlu vyšli vstříc a budeme mít Edu v mužstvu," pochvaloval si Augusta.

Mezi vyvolené se prosadili i dva mladí útočníci ročníku 2007 - Vojtěch Čihař z Karlových Varů a Adam Novotný z Hradce Králové.

"Oba mají stabilní výkonnost v extralize, což není úplně jednoduché. A svými výkony na posledním turnaji před měsícem v Imatře si o nominaci řekli. Myslím, že do závěrečné nominace mají blízko, i s ohledem na to, že by nás mělo zůstat 14 útočníků," uvedl Augusta.

Pro případ komplikací před MS má připravenou i řadu náhradníků.

"Máme jich hodně, ale věřím, že tolik zranění jako loni - kdy jsme měnili tři hráče - nebude. Na soupisku lze sice nově zapsat o dva hráče více, což je trošku výhoda, ale pak už je nelze měnit," připomněl kouč.

Na cestu do zámoří se vydal český tým již dnes odpoledne.

"Jedeme autobusem do Mnichova, přespíme na letišti a zítra kolem poledne poletíme do Toronta, kde se sejdeme se zbytkem výpravy, tedy s klukama, kteří pocestují individuálně z různých koutů Kanady. Pak nás čeká cesta autobusem do Belleville, kde budeme mít přípravný kemp. Odtud si zajedeme 20. prosince do Brockville, kde nás čeká přípravné utkání s Lotyši. Pak 22. prosince už do Ottawy a den nato odehrajeme generálku s Kanadou," nastínil manažer týmu Otakar Černý.

Do MS vstoupí Augustův výběr hned první hrací den duelem proti Švýcarsku. V základní skupině B pak narazí na Kazachstán, Slovensko a Švédsko.

Nominace na MS juniorů v Ottawě (26. prosince - 5. ledna):

Brankáři: Jan Kavan (HC Kometa Brno), Michael Hrabal (University of Massachusetts/NCAA), Jakub Milota (Cape Breton Eagles/QMJHL),

obránci: Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Vojtěch Husinecký (Piráti Chomutov), Patrik Volas (HC Oceláři Třinec), Jakub Dvořák (Ontario Reign/AHL), Jakub Fibigr (Brampton Steelheads/OHL), Adam Jiříček (Brantford Bulldogs/OHL), Matteo Kočí (Kamloops Blazers/WHL), Vojtěch Port (Lethbridge Hurricanes/WHL), Marek Ročák (Kelowna Rockets/WHL),

útočníci: Vojtěch Čihař (HC Energie Karlovy Vary), Vojtěch Hradec (BK Mladá Boleslav), Matěj Maštalířský (HC Verva Litvínov), Adam Novotný (Mountfield Hradec Králové), Petr Sikora (HC Oceláři Třinec), Jiří Felcman (SCL Langnau Tigers/Švýc.), Ondřej Kos (Ilves Tampere/Fin.), Richard Žemlička (SaiPa Lappeenranta/Fin.), Miroslav Holinka, Adam Jecho (oba Edmonton Oil Kings/WHL), Dominik Petr (Brandon Wheat Kings/WHL), Eduard Šalé (Coachella Valley Firebirds/AHL), Pavel Šimek (Rimouski Océanic/QMJHL), Jakub Štancl (Kelowna Rockets/WHL), Adam Židlický (Brampton Steelheads/OHL).