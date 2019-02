42. Zlatý volant bude mít industriální kulisy, poprvé hlasovali i fanoušci

před 28 minutami

Ve středu večer budou známi vítězové 42. ročníku tradiční motoristické ankety Zlatý volant a 13. ročníku ankety Zlatá řídítka. Letos poprvé zasáhli do hlasování vedle odborné poroty tvořené motoristickými novináři také fanoušci. Těm připadla třetina váhy konečného pořadí.

Laureáti budou vyhlášeni na slavnostním večeru v netradičním industriálním prostředí Pragovky ve Vysočanech. Akci navštíví také motoristické celebrity jako bývalý pilot F1 Ralf Schumacher, veterán světa cestovních vozů Gabriele Tarquini, úspěšný motocyklový závodník Alex Barros či pětinásobný mistr Evropy tahačů na okruzích Jochen Hahn.

Ručně vyráběnou zlacenou trofej Zlatého volantu si odnese absolutní vítěz automobilových kategorií, tedy držitel celkově nejvyššího počtu bodů z pěti kategorií Zlatého volantu.

Kopecký útočí na trofej číslo jedenáct

V podkategorii závody na okruzích jsou do finále nominováni (v abecedním pořadí): Josef Král, Adam Lacko (který Zlatý volant vyhrál již třikrát) a Filip Salaquarda. Vítězství v závodech do vrchu si odnese Miloš Beneš, Vladimír Vitver nebo Lukáš Vojáček, přičemž v uplynulých letech si na vítězství v této kategorii sáhli všichni tři.

Cenu za rallye a dálkové maratony obhajuje desetinásobný držitel trofeje Jan Kopecký. Jeho vyzyvateli jsou Martin Macík a Martin Prokop. Na cenu za autokros a rallyekros aspirují Václav Fejfar, který v minulosti zvítězil již pětkrát, Jakub Kubíček a obhájce triumfu Petr Nikodém. Sportovní kategorie Zlatého volantu uzavírají motokáry, kde jsou do finále nominováni Patrik Hájek a Adam Kout, oba několikanásobní vítězové, a Roman Staněk.

Motorkám bude vládnout silničář nebo skokan

Na trofej Zlatá řídítka pro nejlepší motocyklové závodníky jsou do finále nominováni rovněž tři závodníci. Jsou jimi oba čeští jezdci závodící v seriálu mistrovství světa silničních motocyklů Karel Abraham a Jakub Kornfeil. Trojici finalistů uzavírá nejúspěšnější český freestyle motokrosař Libor Podmol.

Další hodnocenou kategorií je Cena Elišky Junkové pro nejlepší české ženy - závodnice, a to napříč všemi disciplínami. Z početného zástupu nominovaných dam se do finále probojovaly dvě dakarské závodnice Gabriela Novotná a Olga Roučkova a rallyová pilotka Sandra Pokorná.

Poslední sportovní kategorií je premiérově vypsaný Talent roku, kde není podmínkou ani pohlaví ani disciplína, ale pouze věk (do 23 let). Do finále postoupili okruhový závodník Petr Ptáček, rallyový jezdec Petr Semerád a silniční motocyklový talent Filip Salač. Specifikem této ceny je pravidlo, že talentem roku se může každý mladý závodník stát pouze jednou.