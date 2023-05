Enge ukočíruje všechno, co má volant. V závodech na simulátorech ale jezdcům neradí

Tomáš Enge dokázal, že si umí poradit se vším, co má motor. Při debutu v závodním člunu české závodníky šokoval tím, jak rychle si na stroj zvykl. Ale dnes je jeho hlavní prací vedení vlastního e-sportovního týmu.

Jediný Čech, který kdy závodil ve formuli 1, je skutečný univerzál. Vyzkoušel už téměř všechno, s čím se na dvou, třech či čtyřech kolech dá jezdit rychle. Teď okusil i závodní speciál na vodě.

Rybník Olšovec v jihomoravských Jedovnicích bude o víkendu tradičním dějištěm závodu světového šampionátu motorových člunů HydroGP. V rámci přípravy českých jezdců na první podnik pětidílného šampionátu usedl do uzavřeného kokpitu člunu elitní třídy F-500 také Enge.

"Láká mě zkoušet nové výzvy, věci, které mají primárně motor. Loni jsem zkusil motorku a zařekl se, že už víc nepojedu s ničím, co má méně než tři kola. Tohle nemá kola žádný," prohodil se smíchem.

"S hlubokou vodou taky nejsem kamarád, zvlášť když nevidím pod sebe. Ale sedí se v tom jako v kokpitu formule," dodal před svým vodním debutem.

Na hladině ovšem Enge dokázal, že s si volantem tyká v jakémkoliv prostředí. Nepotřeboval ani dýchací přístroj, který mají jezdci k dispozici pro případ, že se katamarán převrátí kabinou dolů.

Osedlal by prý i motorovou lavičku

"Je to obrovský adrenalin. Pomalinku jsem tomu přišel na chuť. Zatáčení je hodně rychlé a prudké. Můžu to přirovnat k formuli, která nemá posilovač řízení. Závodit s dalšíma loděma musí bejt fakt masakr," prohlásil 46letý stále aktivní závodník poté, co se vrátil na zem.

Jeho výkon ocenili i přítomní piloti motorových člunů. "Za tu dobu, co jsem u vody, jsem neviděl člověka, který by takhle jel poprvé s pětistovkou. Prostě dokáže jet s čímkoliv. Když si sedne tamhle na lavičku a dáme mu k ní motor, tak snad pojede i s ní," prohodil bývalý světový šampion David Loukotka.

Enge stále závodí, ale místo lavičky bojuje o body v domácím rallyovém šampionátu, kde letos usedá do Toyoty Yaris GR. Navigátorku mu dělá sestra Lucie.

"Po startu na Šumavě vynecháváme Rallye Krumlov, původně nebyla v plánu. Místo toho nás čeká testování auta, chceme se připravit na Hustopeče. Připravujeme také náš historický Ford Escort, s nímž bychom se rádi zúčastnili nějaké ze soutěží malého mistráku," popsal zkušený závodník.

Spíš než bojům se sekundami na rychlostních zkouškách nebo okruzích se liberecký rodák věnuje vedení vlastního týmu sim racingu. Ve virtuálních závodech vidí velkou budoucnost a také šanci, jak dostat mladé jezdce přes e-sport k motorsportu.

"Není to jen o tom, že si kluci sednou do simulátoru. Náš tým se postupně rozrůstá o jezdce a lidi pomáhající v zázemí. Jsou potřeba datoví a závodní inženýři, testovací jezdci, hledáme i další závodníky. Snažíme se pomáhat těm, kteří nemají přístup ke kvalitnějšímu vybavení a zatím si jezdí jen pro zábavu. Chceme je přivést k profesionálnějšímu závodění," vysvětlil expilot F1.

Virtuální manažer sní o dvou vozech v Le Mans

V týmu pod názvem Tomáš Enge SIM Racing jeho hlavní postava působí v roli manažera, se samotnými virtuálními závody svým svěřencům prý příliš neradí. "V tomhle jsou na úplně na jiné úrovní než já. Spíš oni radí mně," řekl s úsměvem.

Engeho jezdci bojují v celé řadě simulační seriálů. V nejkvalitnějším domácím šampionátu - Mercedes-Benz Virtual GP - má po čtyřech podnicích dva svěřence v nejlepší trojici. Jan Hujíček zase úspěšně bojuje na simulátoru ve světě rallye. Teď čeká na novou hru WRC 2023, aby mohl změřit síly se soupeři v oficiálním mistrovství.

Jaroslavu Drhovi jen o dvě desetiny sekundy unikla účast na e-sportovní olympiádě, které se letos bude konat v Singapuru. "Motoristický sport je zde prostřednictví hry Grand Turismo jednou z deseti zařazených disciplín. Náš jezdec byl ze 167 000 zúčastněných na 70. místě. V takovém poli účastníků je to velký úspěch, ale tady se bohužel bojuje o každou tisícinu a postupová desítka nám utekla," vysvětlil Enge.

Jeho další žhavé želízko v ohni, Jan Haladej, nyní v jakési virtuální obdobě formule 2 bojuje o účast v kempu v Silverstonu. Tam si ze šesti nejlepších pilotů vybírají závodníky manažeři týmů působících v oficiální virtuální formuli 1.

Jako úspěšný pilot vytrvalostních závodů se Enge těší, až bude vypsán kalendář letošního Virtual Le Mans Series. Jejím vrcholem je simulace čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans, kterou jel loni i dvojnásobný mistr světa F1 Max Verstappen.

Drobnou komplikací je ale fakt, že do tohoto seriálu si organizátor účastníky přímo vybírá. "Tým máme připravený, ale musíme si svými výsledky zajistit účast. Chceme jet aspoň s jedním vozem ve třídě GT. Ale bylo by super, kdyby se nám podařilo získat pozici i v kategorii LMP2," dodal Enge.