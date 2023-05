83letý stařík, který zostudil Američany. Formule 1 v Miami byla plná podivností

Formule 1 snaží urvat co nejvíc z koláče zájmu amerických milovníků sportu. Podle toho to během Velké ceny Miami vypadalo.

Komentář - Formule 1 má ve Spojených státech asi stejnou pozici jako u nás americký fotbal. Jen si sáhněte do svědomí: kdo z vás zná aspoň rámcově pravidla této hry a jméno posledního vítěze Super Bowlu?

Promotér formule 1 Liberty Media se veze na vlně zájmu vyvolané dokumentární sérií Drive to Survive. Že neukazuje skutečnou podobu světa Grand Prix a snaží se generovat co nejvíc konfliktů a mezních situací? Ale to nevadí, jde nám přece o sledovanost!

Velká část fanoušků v Miami nepřišla s cílem sledovat motoristické závody té nejvyšší třídy, ale prostě si užít show. I proto byla na Floridě snad ještě větší koncentrace celebrit na kilometr čtverečním, než jak je zvykem v Monaku.

V boxech, pedoku a na startovním roštu se promenovala řada sportovců, ale také zpěváků, rapperů, DJů či herců. Nechyběly ani hvězdy sociálních sítí.

A pak tam byla malá skupinka jak z jiného světa - bývalí jezdci formule 1 včetně několika mistrů světa. Ten nejkorunovanější z nich, trojnásobný šampion Jackie Stewart, se stal obětí totální neznalosti organizátorů.

Když expilot F1 Martin Brundle prováděl se Stewartovou pomocí svoji tradiční předzávodní procházku startovním roštem, měl zájem i o hlas tenisové legendy Rogera Federera. Jenže Švýcar byl ve zvláštní, ještě blyštivější VIP sekci obehnané provazem a bodyguardy.

Neohrožený Stewart na něj začal volat "Rogere, Rogere!" a snažil se přes ochranku na sebe upoutat pozornost. Ostří hoši nedbali toho, že jsou na Velké ceně formule 1 a tohle je jedna z žijících legend tohoto sportu. 83letý agilní stařík se nedal a už už to vypadalo na pořádnou melu. Situaci zachránil až zákrok pilota Mercedesu George Russella. Aspoň jemu bodyguardi uvěřili, že má se závody něco společného.

Jackie Stewart break through the rope to get Roger Federer for Martin Brundle’s interview was a boss move. #miamigp #formula1 #f1 #tennis pic.twitter.com/XtIPKxqwxm — Dr. Coleman wants #insulin4all (@ginger_annEdD) May 7, 2023

Pitoreskně americká byla i show s představováním jezdců před startem závodu. Za doprovodu cheerleaders týmu NFL Miami Doplhins a exaltovaného komentáře rappera LL Cool J vycházeli jezdci na startovní rovinku pomalu jako bojovníci MMA.

S výjimkou Lewise Hamiltona, který miluje americký styl života, takhle vymyšlenost většině závodníků vadila. "Asi je to americký způsob, jak dělat sport. Osobně to není nic pro mě. Jsem tady, abych závodil. Nejsem tu kvůli show. Jsem tu, abych řídil formuli, a jsem tu, abych vyhrával," prohodil Hamiltonův týmový kolega z Mercedesu Russell.

"Děláme spoustu věcí. Formule 1 je asi jediný sport, kde jsme fanouškům tak blízko. Ale nakonec je to obchod, takže to musíme dělat. Jenže přidávat další a další takové věci, to se žádnému jezdci nelíbí," dodal jezdec McLarenu Lando Norris.

Na Twitteru schytali organizátoři předzávodní show doslova kartáč a většinový hlas zněl: "Bylo to hrozné a už nikdy nic takového neopakujte!". Sporé pozitivní hlasy přicházely v drtivé většině ze Spojených států, oproti tomu evropští fanoušci byli spíše znechuceni.

Samotní návštěvníci floridské Grand Prix byli v šoku z cen týmového oblečení. Tričko bylo za 100 až 150 dolarů, čepice za 80 až 100 USD: Například proti britskému Silverstonu se ceny až zdvojnásobily.

Po závodě se nevyznamenali ani američtí fanoušci. Zatímco třetího Fernanda Alonsa a druhého Sergia Péreze doprovázel na stupně vítězů bouřlivý potlesk, Maxe Verstappena část tribun nesportovně vybučela.

Bude záležet jen na americkém promotérovi Liberty Media, jestli si z dění v Miami vezme ponaučení, nebo se pokusí vymyslet další svéráznou show pro napjatě očekávanou noční Grand Prix. Ta se pojede v listopadu v ulicích Las Vegas.