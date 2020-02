Komu chyběla křídla? Kamarádské svezení se proměnilo v souboj nápojových gigantů

Když kývnete na to, aby vás soupeř od nepojízdného auta odvezl do depa, můžete tím rozpoutat pěknou melu. O tom se v neděli přesvědčil pilot seriálu Supercars Shane van Gisbergen, jehož musel po závodě v australském Adelaide do boxů odvézt rival Cam Waters.

Začalo to jako nezištný čin fair play. Van Gisbergen dlouho ve druhém závodě v rámci podniku Adelaide 500 bojoval právě s Watersem o třetí místo. Jenže čtyři kola před koncem ho zradilo zavěšení, Ford musel odstavit na protilehlé rovince a začal řešit odvoz do depa. Když už bylo po boji o body, právě 25letý australský jezdec nabral o pět let staršího "stopaře" do svého Holdenu a svezl do boxů. Jízda to byla velmi přátelská, van Gisbergen dokonce neodolal a chvilku místo Waterse řadil. Cameron Waters s’est transformé en Uber l’espace de 10 minutes pour Shane Van Gisbergen lors de son abandon en fin de course 😁



Bel esprit sportif 👏 #VASC pic.twitter.com/ls179NiH3d — Action Supercars (@supercars_fr) February 23, 2020 Jenže v depu se to oběma jezdců rozleželo v hlavě. Už proto, že zatímco Novozélanďanův tým Triple Eight Race Engineering sponzoruje výrobce energetických nápojů Red Bull, Waters jezdí s autem stáje Tickford Racing v barvách konkurenční značky Monster. "Viděl jsem na cestě nějakého stopaře. Tak jsem si řekl, že zapnu svůj Uber a ještě si cestou vydělám pár set dolarů. Holden se rozbil, Ford mu zachránil den a lepší energetický nápoj svezl ten v problémech," prohodil Waters na adresu svého rivala. Van Gisbergen si to nenechal líbit. "Asi to nebylo moc chytré, zvolil jsem špatné auto. Pitomý energeťák ve Fordu," prohodil s úsměvem šampion Supercars z roku 2016.