Slovakia Ring přinesl Lackovi pódiovou radost i tvrdou pouť závodním polem

před 2 hodinami

Úřadující šampion evropských okruhových tahačů Adam Lacko si na Slovakia Ringu prožil chvíle úspěchu i smůly.

Slovakia Ring (od našeho zpravodaje) - Adam Lacko v sobotu potvrdil tradici, že na každém okruhu se v této sezoně aspoň jednou postavil na stupně vítězů závodu ME tahačů na okruzích. Pilot Buggyry byl na Slovakia Ringu třetí hned v úvodní jízdě. V té druhé se po stíhací jízdě z chvostu pole umístil na osmé pozici.

Do prvního sobotního závodu sice obhájce titulu vyrážel z pole position, ale při letmém startu mu proklouzla spojka a propadl se.

"Nevím, jestli to byla moje chyba nebo se to stalo z toho vedra, ale proklouzla mi spojka. Upřímně jsem ale vůbec nečekal, že právě tady na trati vyhraju kvalifikaci, takže třetí místo je vlastně super," prohlásil Lacko.

Pilot Bugygry se dlouho se držel těsně pod imaginárními stupni vítězů, ale v posledních kolech tvrdě zaútočil na Saschu Lenze. Byť si o Mercedes německého jezdce rozbil plasty na předku svého vozu, dokázal jej předjet a cílovou čáru proťal na třetím místě.

Z druhého letošního vítězství se radoval španělský veterán Antonio Albacete, který triumfoval před další nestorem - jasným lídrem seriálu Jochenem Hahnem z Německa.

V druhé jízdě, v níž se pořadí první osmičky na startu otáčelo, českému jezdci štěstí nepřálo. V první zatáčce se snažil prosadit zvnějšku, ale po kolizi s André Kursimem vyjel mimo trať a na okruh se vrátil jako poslední. V té chvíli začala stíhací jízda, která se zastavila na osmé pozici.

"Ze závodnického hlediska jsem si tu jízdu užil. Ale je škoda, že to nebyl souboj o první až páté místo. Původcem té kolize po startu byl zase (Norbert) Kiss. Strčil do Kursima a ten pak do mě. Už mě to štve, že Maďar je u každé nehody a pak brečí po pedoku: Já ne, to oni," prohlásil Lacko emotivně krátce po skončení závodu, který pro sebe rozhodl Shane Brereton.

Brit se tak stal už devátým vítězem v letošní velmi vyrovnané sezoně. Lacko po sobotě ztratil průběžné druhé místo v seriálu, Španěl Albacete jej přeskočil o dva body. Čtvrtý Kiss na závodníka Buggyry ztrácí na čtvrté pozici jen pět bodů.

Závody ME tahačů na Slovakiaringu:

1. jízda: 1. Albacete (Šp./MAN) 22:14,948, 2. Hahn (Něm./Iveco) -1,087, 3. Lacko (ČR/Buggyra) -3,164.

2. jízda: 1. Brereton (Brit./MAN) 22:20,925, 2. Hahn -0,427, 3. Reinert (Něm./MAN) -2,374, …8. Lacko -12,506, 12. Vojtíšek (ČR/MAN) -23,981.

Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 161, 2. Albacete 112, 3. Lacko 110.