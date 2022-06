Buemi byl ve 23 letech pro formuli 1 starý, teď se zařadil mezi nesmrtelné v Le Mans

Bylo mu třiadvacet, když ve formuli 1 skončil jako neperspektivní. Dnes, o 11 let později, se Sébastien Buemi zařadil mezi legendy závodu na 24 hodin v Le Mans. Vyhrál ho už počtvrté.

Být mladým členem akademie Red Bullu není žádný med. Mladý Švýcar sice dostal šanci závodit v monopostu Toro Rosso, ale po třech sezonách ho vypoklonkovali. Bylo mu teprve 23 let, ovšem pro tým se zdál už být neperspektivní.

Zůstal sice dál rezervním pilotem, ale to bylo všechno. "Dělám to, co mi řeknou. Chápu, že potřebujete mít náhradního pilota, stát se může cokoliv. Ale já se teď starám hlavně o svoji hlavní práci," řekl Švýcar v roce 2019.

Mezitím si totiž Švýcar dokázal vybudovat velmi slušnou kariéru mimo svět Grand Prix. Hned v její druhé sezoně se stal šampionem elektrické formule E a od návratu Toyoty do světa vytrvalostních závodů je jejím továrním pilotem.

Japonci sice nejdřív nestačili na německé značky Audi a Porsche, ale věrnost se Buemimu vyplatila. Už dvakrát se stal světovým šampionem ve vytrvalostních závodech. A co se cení ještě víc, jsou jeho úspěchy v Le Mans.

Legendární čtyřiadvacetihodinovka je považována za jeden z nejtěžších závodů světa. Vyhrát zde znamená mít nejen rychlý spolehlivý vůz a skvělé parťáky v posádce, ale také je potřeba pořádná dávka štěstí.

To se ukázalo v roce 2017, kdy měly problém postupně všechny tři Toyoty. Do cíle dojela jen ta Buemiho, a to až na osmém místě. Pak ale začaly vítězné hody.

Japonský speciál elitní třídy (zpočátku LMP1, která se poslední dva roky změnila v tzv. hyperauta) vyhrál na 13,6 km dlouhém Circuit de la Sarthe už pětkrát po sobě.

Ve čtyřech případech byl členem vítězné posádky i Buemi, naposledy se na nejvyšší stupínek postavil tuto neděli. Byl na něm spolu s Japoncem Rjo Hirakawou a Brendanem Hartleym.

Novozélanďan měl přitom stejný osud jako švýcarský závodník, také jeho nedávno "zavrhla" akademie Red Bullu. V jeho případě dokonce po pouhých 25 Velkých cenách.

Teď ale mohli oba bývalí "redbullisté" slavit. Buemi se navíc čtvrtým triumfem zařadil mezi legendy Le Mans. "Je to neuvěřitelný pocit zvítězit již počtvrté na Le Mans. Bude chvíli trvat, než se to usadí, dnes je ještě těžké vstřebat, čeho jsme vlastně dosáhli," řekl v cíli emocemi nabitý 33letý jezdec.

Víckrát než Buemi (a spolu s ním další tři závodníci) triumfovalo pouze pět hvězd vytrvalostních závodů. Ale na to, být králem Le Mans, si bude muset ještě hodně dlouho počkat. Rekordman Tom Kristensen z Dánska vyhrál totiž devětkrát.