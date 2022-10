Bláznivým kouskem jako z videohry se Američan probil do finále NASCAR

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) stahuje lék Paralen 500MG SUP 5 ve formě čípků. Obal léčiva obsahuje nesprávné informace o síle účinné látky. Uvedla to mluvčí SÚKL Klára Brunclíková. Pacienti, kteří mají doma šarži CLB01205, by podle doporučení měli léčivo vrátit do lékárny. Dostanou jiné, nebo jim lékárník vrátí peníze.

"V krabičce (vnějším obalu), na které je uvedena síla léčivého přípravku 500 mg, se může nacházet vnitřní obal (blistr) s vytištěnou sílou léčivého přípravku 100 mg, avšak obsahující čípky s obsahem léčivé látky 500 mg," informovala mluvčí. Pokud je na blistru uvedena síla 100 mg, měl by pacient přestat léčivý přípravek užívat a vrátit jej do lékárny k likvidaci.

"Pokud pacient užíval nebo užívá vyšší počet čípků, než je doporučeno v příbalovém letáku, nebo byl čípek podán dítěti do 12 let s hmotností do 40 kilogramů, musí ihned přestat léčivý přípravek užívat a neprodleně vyhledat lékaře," doplnila Brunclíková.

Pacienti mají nárok na vrácení peněz bez nutnosti předložení účetního dokladu, a to za načatá i nenačatá balení. Lék mohou vracet do konce roku. S dotazy se mohou obrátit na e-mail: [email protected] nebo na tel.: +420 233 086 111.