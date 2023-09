Místo snu o Grand Prix shání Staněk peníze na formuli 2 i u fanoušků

Roman Staněk má problémy získat na závodění ve formuli 2 peníze. Ohrožena je celá příští sezona i letošní poslední závod. Vyzval proto fanoušky ke sbírce.

Po loňském pátém místě ve formuli 3 postoupil český jezdec letos na poslední stupínek v žebříčku "školních formulí", začal jezdit v seriálu F2. V barvách týmu Trident se ale českému jezdci začátek sezony příliš nevydařil.

První bod za osmé místo ve sprintu získal v Baku, což byla osmá jízda sezony. Od té doby bodoval už jen pětkrát, nejlépe byl pátý ve sprintu na Red Bull Ringu.

Zatím nejpovedenější víkend zažil počátkem září v Monze. V kvalifikaci byl třetí, z čehož vytěžil osmou pozici ve sprintu a desátou v hlavním závodě. Před letošním posledním podnikem v Abú Dhabí má na svém kontě 15 bodů a je v průběžném pořadí na 18. místě.

V silně konkurenčním prostředí mladých pilotů usilujících o pozornost bossů F1 není snadné se prosadit. Vedle talentu jsou důležitě (někdy hlavně) peníze. A právě těch se teď Staňkovi nedostává.

"Na jednu sezonu máme rozpočet okolo 60 milionů korun. Takový roční rozpočet je podobný tomu, který mají i některé prvoligové fotbalové kluby v Česku," vysvětlil 19letý závodník.

Na rozdíl od pilotů formule 1 si junioři musí platit všechno. "Největší část peněz jde na to, abych vůbec mohl za nějaký tým jezdit a dále se platí za cestování, hotely nebo i za poškození formule. Dokonce ani nezáleží na tom, zda do někoho narazím já, nebo někdo narazí do mě," osvětlil rodák z Valašského Meziříčí, jak fungují podmínky pro pilota F2.

Dostat se na výsluní motoristického sportu stojí velké peníze a za závodníkem musí stát silný sponzor ve Staňkově případě je to otec Roman Staněk starší, úspěšný podnikatel. Ale ani jeho zdroje nejsou bezedné. "Opravdu mě na motorsportu tahle stránka štve a je ohromně těžké sehnat peníze. Moje kariéra už dodnes mého otce stála asi 300 milionů korun," vysvětlil Staněk junior.

Protože právě z finančních důvodů je pokračování kariéry českého závodníka v doprovodném seriálu formule 1 ohrožené, obrátil se na své příznivce. "Hodně fanoušků mi psalo a říkalo, že by mi rádi nějak pomohli příspěvkem, tak jsme s mým týmem vytvořili web, kde to půjde. Každý, kdo mi pomůže, dostane malé poděkování a bude mít šanci získat některou z cen jako moji helmu nebo rukavice z této sezony," vysvětlil svůj projekt vítěz jednoho závodu formule 3.

Vedle možnosti mít své jméno na Staňkově monopostu crowdfundingová akce slibuje slosování o exkluzivní ceny a také o možnost navštívit závody v následujícím ročníku. Tedy pokud všechno vyjde a závodník najde své místo na startovním roštu formule 2 i v roce 2024.

Zatím totiž není ani jisté, že Staněk vůbec dokončí letošní ročník. S financemi jsou totiž problémy i před posledním dvojzávodem letošního roku, který koncem listopadu hostí okruh Yas Marina v Abú Dhabí.

"Doufám, že tam pojedu, protože bych si věřil na dobrý výsledek. Minule v Monze se mi konečně povedlo třetí místo v kvalifikaci a myslím, že bych tam na to navázal. Je tam vlastně jen jedno místo, kde se dá předjíždět, takže když bych se dobře kvalifikoval, měl bych šanci to udržet. Tak snad tam pojedu," dodal vítěz Zlatého volantu za rok 2022 v kategorii okruhy a vrchy.

Fluktuace mezi piloty F2 je velmi velká. Z 29 jezdců, kteří v tomto šampionátu nastoupili loni, se jich letos na startu alespoň jednoho závodu objevilo jen 14. Mezi šampiony znovuobnoveného seriálu, kteří nyní jezdí ve formuli 1, patří jen vítěz z roku 2017 Charles Leclerc (Ferrari) a první muž následujícího ročníku George Russell (Mercedes).