Za volantem chci znovu objevit vášeň, popisuje hvězda erotické sítě návrat k závodění

Australanka Renée Gracie si od natáčení filmů pro dospělé znovu odskočí za závodní volant. Pojede v domácí sérii sportovních vozů GT World Challenge Australia.

Renée Gracie, která je stálicí silně erotické sociální sítě OnlyFans, bude startovat koncem dubna v Perthu. "Od té doby, kdy jsem se závoděním přestala, se mi každý den někdo ptal, kdy se zase vrátím," uvedla pornohvězda, která si natáčením filmů pro dospělé vydělala už několik milionů australských dolarů.

28leté Australanka plní slib, že ve spolupráci se streamovací službou Stan Sport natočí dokumentární film o chystaném návratu do slavného australského automobilového závodu Bathurst 1000.

"Návrat jsem začala plánovat v roce 2021, kdy jsem začala zjišťovat, co je možné. Objevily se ale náznaky možného odporu, takže jsme si vzali čas na plánování a sestavení ideálního programu," popsala svoji cestu zpět na závodní okruhy.

"Snažila jsem si počínat strategicky v tom, s kým spolupracovat a s kým jednat. Objevily se některé příhodné možnosti, ale jiné by vedly špatným směrem. Ale seřadilo se to nakonec tak, že se vše podařilo dotáhnout do konce. Byl to pro mě důkaz, že nastal ten pravý čas vrátit se k závodění," vysvětlila.

Brunetka si zároveň uvědomuje, že její "neortodoxní" práce na OnlyFans přinesla problémy se sháněním mecenášů. "Týmy mají samozřejmě za sponzory i korporace, které se mnou nechtějí jednat. Takže to bylo neustálé žonglování, než jsem se dnes konečně dostal sem," postěžovala si.

Gracie se nejvíc proslavil dvěma startům v závodě Bathurst 1000 po boku švýcarské pilotky Simony de Silvestrové v letech 2015 a 2016. Předtím, než se začala věnovat kariéře v zábavním průmyslu pro dospělé, závodila také v Porsche Carrera Cupu a nižší kategorii cestovních vozů Super2.

"Pro mě osobně je teď to o závodění a znovuobjevení radosti a vášně pro tento sport, která se ze mě vytratila. Když jsem odcházela, skutečné závodění tvořilo asi jedno procento toho, co jsem dělala. Zbytek mě nebavil. Chci si znovu užít sport a zažít to vzrušení, když jsem zpátky za volantem.," popsala Gracie důvody svého návratu do světa rychlých kol.