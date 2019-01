Ogier vede v Monte Carlu před Neuvillem o čtyři sekundy

před 1 hodinou

V druhé etapě pokračovala vyrovnaná bitva o vítězství v Rallye Monte Carlo mezi mistrem světa Sébastienem Ogierem a jeho největším rivalem Thierrym Neuvillem. Francouz Ogier vede před Belgičanem o pouhé 4,3 sekundy, po pátku byl jeho náskok v úvodní rallye sezony dvousekundový.

Světový šampion z uplynulých šesti let Ogier, jenž v zimě přesedl z fordu do citroënu, útočí v Monte Carlu na šesté vítězství za sebou a sedmé celkově. Tím by vyrovnal rekord svého krajana a předchůdce na trůnu Sébastiena Loeba, jenž se dnes posunul z pátého místa na třetí.

Devítinásobný mistr světa Loeb, který startuje v Monte Carlu krátce po návratu z Rallye Dakar, kryje záda jedničce svého týmu Hyundai Neuvilleovi. Na třetím místě má odstup 1:58,7 minuty.

Hvězdou dne byl Estonec Ott Tänak. Pilot Toyoty zajel nejrychlejší čas ve všech čtyřech rychlostních zkouškách a zlepšil se ze sedmého místa na páté. Na třetího Loeba ztrácí zhruba čtvrt minuty.

První ze 14 světových rallye v letošním kalendáři vyvrcholí dalšími čtyřmi testy v neděli. Soutěž se jede bez české účasti. Tovární jezdec Škody Jan Kopecký, který obhajuje titul v kategorii WRC2, zasáhne do šampionátu později.

Rallye Monte Carlo, úvodní podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích - po 2. etapě:

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3) 2:38:30,0, 2. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) -4,3, 3. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20) -1:58,7, 4. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) -2:01,1, 5. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris) -2:16,0, 6. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris) -5:26,8.