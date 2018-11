Napínavé rozuzlení. Lídr rallyového šampionátu bude čistit trať nemilosrdným vlčákům

před 4 hodinami

Dramatická koncovka čeká seriál mistrovství světa v automobilových soutěžích. Před závěrečnou Australskou rallye mají šanci získat titul hned tři jezdci - Francouz Sébastien Ogier, Belgična Thierry Neuville a teoreticky i Estonec Ott Tänak.

Nejvýhodnější pozici má na šestý titul v řadě útočící Ogier, který má k dobru tři body na Neuvilla. Tänak ztrácí na první místo 23 bodů, ve hře je přitom maximální zisk 30 bodů.

Ogier dokázal v předešlých dvou závodech MS smazat třiadvacetibodovou ztrátu na Neuvilla a dostal se do čela. V Austrálii je připraven udělat vše pro to, aby jeho mistrovská série pokračovala.

"Teď jsou pod tlakem soupeři, oni musí dohánět ztrátu. Vím, že nás čeká těžký závod, ale to ví všichni. Rozhodně je lepší přijet sem jako lídr šampionátu," uvedl Ogier, který bude startovat jako první, a vlčákům za sebou tak bude zřejmě "čistit" trať.

Podle předpovědí počasí by však v Austrálii mělo pršet, čímž by se Ogierova nevýhoda zmenšila. "Uvědomujeme si, že to nebude jednoduché, ale může se stát všechno a jsme na tuto výzvu připraveni. V minulosti jsme to již v Austrálii ve stejné pozici zvládli," poukázal na své zdejší triumfy z let 2013 až 2015.

Neuville přišel v závěru sezony o svůj náskok, stále však věří, že může titul získat. "Poslední rallye se nám nepovedly a teď nás čeká neuvěřitelný závěr šampionátu. Všechny týmy jsou během roku nahoře i dole, na nás teď je, abychom nechali vše za sebou a soustředili se na tenhle víkend," řekl Neuville, který Australskou rallye před rokem vyhrál.

Tänakovi k úspěchu pomůže jen zaváhání soupeřů, estonský jezdec má však v závěru sezony nejlepší formu. Na sérii tří výher sice v Británii a ve Španělsku nenavázal, rychlost mu ale nechyběla. "Dám do toho vše. Mám sice asi už jen teoretickou šanci na titul a nemám to ve svých rukou, ale budu bojovat a nic nevzdám," řekl Tänak.

Trojice jezdců usiluje o světový titul v posledním závodě poprvé od roku 2003, kdy měli šanci ovládnout seriál Nor Petter Solberg, Francouz Sébastien Loeb a Španěl Carlos Sainz. Ze zdravotních důvodů tehdy na startu navíc chyběl Brit Richard Burns, který měl také teoretickou šanci stát se mistrem světa.

V Austrálii bude ve hře i triumf v Poháru konstruktérů. V čele je Toyota, šanci na první místo mezi týmy však mají i Hyundai a Ford. "Nečeká nás nic jednoduchého, ale věřím, že máme dobrou šanci vedení udržet. V Británii i ve Španělsku jsme na šotolině dokázali svou rychlost. Všichni tvrdě pracují, aby se nám to povedlo," řekl šéf Toyoty Tommi Mäkinen.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 13 soutěží):

1. Ogier (Fr./Ford Fiesta) 204, 2. Neuville (Belg./Hyundai i20) 201, 3. Tänak (Est./Toyota Yaris) 181, 4. Lappi 110, 5. Latvala (oba Fin./Toyota Yaris) 102, 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20) 84, …15. Kopecký (ČR/Škoda Fabia) 17.

Pořadí týmů: 1. Toyota 331, 2. Hyundai 319, 3. M-Sport Ford 306, 4. Citroën 216.