Kopecký ovládl první etapu Barum rallye a má desátý český titul

Jan Kopecký ovládl první etapu Barum rallye Zlín a definitivně si zajistil zisk jubilejního desátého českého titulu. Druhé místo na nejlépe obsazené soutěži na českém území, která je i součástí evropského šampionátu, drží s odstupem necelých pěti sekund Václav Pech. Třetí je Maďar Miklós Csomós.

Bývalý tovární jezdec Škody Kopecký se do čela rallye dostal po čtvrté z dnešních šesti rychlostních zkoušek. Titul si zajistil už v průběhu soutěže díky specifickému způsobu bodování českého seriálu. Jezdci totiž získávají body i za jednotlivé etapy.

Průběžně druhý jezdec šampionátu Dominik Stříteský, který mohl jako jediný Kopeckého ohrozit, již nemůže v závěrečných dvou rallye získat maximální počet bodů.

"Pár míst na trati bylo vlhkých a blátivých, takže vozy vepředu to měly trochu těžší. Ve druhé polovině etapy jsme ale zatáhli, auto fungovalo dobře, i když ne stoprocentně, ale vše ostatní bylo perfektní," řekl Kopecký, který Barum rallye již desetkrát vyhrál.

Až do šesté erzety bojoval o vítězství i Erik Cais. V předposledním dnešním měřeném testu měl ale defekt, ztratil 81 sekund a klesl do druhé desítky průběžného pořadí. "Byla to moje chyba, byl jsem moc rychlý," uvedl čtyřiadvacetiletý pilot v cíli testu a omluvil se týmu. "V neděli budeme ale bojovat a uděláme vše, abychom se posunuli vpřed. Teď jsem zklamaný, ale tohle je motorsport. Chyby k tomu patří," řekl Cais.

K ideálnímu výkonu se nedokázal přiblížit ani Filip Mareš. Další z adeptů na přední umístění letos startuje převážně v kontinentálním šampionátu. V okolí Zlína ale dnes od rána ztrácel. "Očividně to není můj den, jsme mimo tempo. Beru to na sebe, někdy to tak je. Do cíle je ale pořád daleko. Nebudu stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko," uvedl Mareš v průběhu první etapy. "V neděli to bude ještě dlouhé, stále jsem ve hře," dodal.

Speciální závod absolvuje ve Zlíně již tradičně Pech. Startuje s vozem kategorie WRC jen v české části rallye a na trať vyrážel více než hodinu za elitními jezdci. I tak drží s Kopeckým a spol. krok.

Barum Czech rallye Zlín, soutěž mistrovství Evropy a mistrovství České republiky v automobilových soutěžích - po 1. etapě: 1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally) 1:02:39,1, 2. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) -4,6, 3. Csomós, Bán (Maď./Škoda Fabia Rally2 Evo) -14,9, 4. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia RS Rally2) -28,7, 5. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2 Evo) -41,2, 6. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally2) -42,8, 7. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 Evo) -46,9, 8. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -49,4.