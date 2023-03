Bohaté rallyové menu: po honu na Kopeckého bude následovat světová lahůdka

Soud v Poznani ve středu poslal na doživotí do vězení ženu, která v roce 2021 zavraždila svoji tříletou dcerku. O podmínečné propuštění bude moci požádat teprve po 50 letech. Portál gazeta.pl píše, že jde o nejtvrdší rozsudek, jaký soud vynesl od zrušení trestu smrti v roce 1998.

Proces s Magdalenou C. týkající se vraždy s mimořádnou krutostí trval skoro rok. Podle soudce Michala Ziemniewského si žena svůj čin předem naplánovala, promyslela a připravila. Holčička Zuzia zemřela při operaci v nemocnici, když se jí lékaři snažili zachránit život. Magdalena C. se k vraždě nepřiznala a vyšetřovatelům říkala, že chtěla spáchat sebevraždu. Nicméně tvrdila, že když svoji dcerku těžce zranila, už jí na to nestačila odvaha.

Soud kromě doživotního trestu odebral Magdaleně C. na deset let volební právo. Dnešní rozsudek není pravomocný, žena se proti němu může odvolat.