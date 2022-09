Raději jsem měl dojet pátý, brblal Milík. Ve finále Zlaté přilby prohrál s Bewleym

Vítězem 74. ročníku plochodrážního závodu Zlatá přilba se na svítkovském oválu v Pardubicích stal třiadvacetiletý Brit Daniel Bewley. Prvenství uhájil těsně před Václavem Milíkem, vítězem nejstaršího plochodrážního závodu světa z roku 2017. Třetí skončil Rasmus Jensen z Dánska.

"Nejtěžší bylo dostat se do toho finále, tam už pak je možné cokoliv. Povedl se mi start a pak jsem tu vedoucí pozici jen potřeboval udržet až do cíle, což se mi podařilo," řekl Bewley v rozhovoru pro Českou televizi.

"Už jen být tady na tomto tradičním a významném závodě je něco mimořádného. A já jsem hrozně šťastný, že se mi podařilo zapsat se do jeho historie," doplnil vítěz.

Devětadvacetiletý Milík, jenž byl jediným českým zástupcem mezi dvanáctkou závodníků v semifinále, jezdil během šesti finálových okruhů neustále těsně za Bewleym. Vítěze dvou letošních závodů Grand Prix mistrovství světa ale předjet nedokázal.

"Šťastný určitě nejsem, protože Zlatá přilba je jen o tom prvním místu," uvědomovalo si české eso.

"Snažil jsem se, byl jsem rychlejší než Dan, jemuž se povedl start, ale nebylo kudy ho předjet, dráha dnes nebyla tolik závodivá. Dobře si blokoval tu lajnu, nenašel jsem cestu, jak se dostat před něj," popsal Milík marnou snahu o předjetí.

"Roky letí a šance to tady ještě někdy znovu vyhrát se tenčí. Jsem z toho smutný, je to vážně škoda, když už se dostanete až do té finálové jízdy. Mrzí to o to víc, že chyběl takový kousek. Snad jsem měl raději přijet pátý," dodal Milík, jenž ještě v sobotu pomohl Krosnu k postupu do polské extraligy.

Milík byl po skončení závodu hodně zklamaný, nechybělo ale mnoho a mezi finalisty scházel. Po dvou ze tří semifinálových jízd, z nichž se jezdcům počítají dva nejlepší výsledky, měl na kontě pouhé dva body, poté co napoprvé skončil poslední a ve druhé jízdě čtvrtý. Postup ale dokázal zachránit skvělou třetí jízdou, kterou s velkým náskokem vyhrál.

"Věděl jsem, že půjdu z té vnitřní dráhy, že je pořád šance. Udělali jsme tam i nějakou změnu v nastavení motorky. Bylo to vabank, ale vyšlo to," podotkl Milík.

Ve čtvrtfinále se z Čechů představili ještě Eduard Krčmář a Jan Kvěch, kteří bojovali o postup ve stejné skupině, ale neuspěli. "Bohužel jsem vypadl, trošku jsem se trápil a také jsem nemohl optimálně nastavit motorku. Byl jsem asi i přemotivovaný. Ze svého dnešního výkonu určitě nemám radost," prohlásil Krčmář.

Zklamáním skončil závod i pro australského velikána Jasona Doylea, který loni útočil na historický zápis v podobě čtvrtého vítězství ve Zlaté přilbě v řadě, ale nakonec ho porazil Polák Patryk Dudek, jenž dnes nemohl kvůli nabitému programu startovat. Doyle zůstal v semifinálové skupině za Milíkem, vyhrál pak alespoň finále B.

"Pro mě je to samozřejmě zklamání. Motorka byla v pořádku a jela dobře, ale jezdec na ní už tolik ne. Nedařilo se mi příliš při startech, a nepovedlo se mi proto postoupit mezi nejlepší šestku," litoval světový šampion z roku 2017.