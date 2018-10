V Číně nenašli pro Podmola žádnou Husqvarnu, musí se vrátit ke staré značce

před 1 hodinou

Libora Podmola čeká ve Wu-chanu další díl světového šampionátu ve frestyle motokrosu. Přípravu mu komplikuje fakt, že se musí vrátit na Yamahu. Na ní ovšem už téměř rok neseděl.

Wu-chan - Před středečním závodem světového šampionátu ve frestyle motokrosu musel Libor Podmol řešit netradiční problém. V Číně pro něj nenašli vhodnou motorku značky Husqvarna, takže se český závodník musí ve Wu-chanu vrátit k Yamaze.

"Byl jsem přesvědčen, že si v Číně stejně jako všude na světě půjčím motorku od lokální Husqvarny. Bohužel to nakonec nevyšlo," prohlásil Podmol, jehož v závodě doplní i mladší bratr Filip.

Libor Podmol je v průběžném pořadí seriálu třetí, teď se ale se v trénincích musí sžívat s jinou motorkou. "Jde to pomalu, ale jistě. Když jsem poprvé dostal Husqvarnu, trvalo mi to tři týdny intenzivního tréninku, abych měl jistotu. Teď mám na to pouze dva dny," vysvětlil loňský vicemistr světa Podmol, který na Yamaze neseděl skoro rok.

"Je to jakoby těsně před Velkou Pardubickou musel žokej Váňa vyměnit svého oblíbeného koně," přirovnal s úsměvem situaci, ve které se nachází.

Podmol kvůli tomu ani přesně neví, jaké triky během závodu v Číně zařadí. "Šance na dobrý výsledek ale je," věří jezdec, jenž se českým fanouškům představí v listopadových FMX Gladiator Games v Praze. Tam si bratrská dvojice Podmolů připravuje unikátní dvojité salto.