Peugeot sází na jistotu. Letošní premiéru v Le Mans obětoval ve prospěch budoucnosti

Kategorie hyperaut má být výkladní skříní závodu v Le Mans. Z velkých automobilek zatím ale přilákala jen Toyotu a sportovní divizi Renaultu pod názvem Alpine. Další francouzský gigant, Peugeot, prestižní čtyřiadvacetihodinovku i začátek sezony MS ve vytrvalostních závodech vynechá.

V pátek v americkém Sebringu startuje nová sezona šampionátu FIA WEC ve vytrvalostních závodech automobilů. Ale už teď je jasné, že se minimálně první tři závody včetně 24h Le Mans musí obejít bez návratu Peugeotu.

Francouzská značka totiž nakonec přehodnotila své plány a odložila debut nového speciálu pod kódovým označením 9X8. Vůz je přitom fakticky prvním prototypem postaveným "od nuly" podle regulí elitní kategorie hyperaut. Toyota i Alpine jsou totiž více či méně předělané vozy předchozí kategorie LMP1 a americký Glickenhaus má také značně konzervativní design.

Peugeot si s novou konstrukcí dal záležet a novinka 9X8 od prvních chvil zaujala netradičním tvarem bez zadního spoileru.

"I když mnoho návrhů bylo v rámci naší interní soutěže velmi kvalitních, rozhodnutí padlo poměrně rychle. Naprosto změnilo principy předchozí generace vytrvalostních vozů. Navržené auto nebylo ani tak závodním speciálem, jako spíše vozem Peugeot. Objektem, který by měl spojovat fanoušky motoristického sportu," uvedl šéfdesignér značky Peugeot Matthias Hossann.

Pro svůj tým Francouzi angažovali zkušené jezdce včetně bývalých pilotů F1 Jeana-Erika Vergneho a Paula di Resty. Ti se věnují pečlivým testům vidlicového šestiválce s dvojitým turbodmychadlem a hybridního elektromotoru o výkonu 200 kW.

Jediný pokus na dokonalý vůz

Právě hybridní technologie má být tím, co do světa vytrvalostních závodů znovu naláká velká jména. Jenže nové technologie se mají zároveň snoubit se snahou minimalizovat náklady. To znamená, že po homologaci může být proveden jen velmi omezený počet vylepšení.

A tady je kámen úrazu. Pokud by se inženýrům a technikům "podařila" nějaká zásadní konstrukční chyba, dlouhou dobu by vůz znevýhodňovala proti konkurenci.

Stačí si vzpomenout na experiment Nissanu s motorem vpředu ve voze GTR LM Nismo, jehož působení na závodních tratích skončilo před sedmi lety totálním propadákem. A to je cena, kterou si dnes nemůže dovolit nikdo. Ani obří koncern Stellantis, jehož je Peugeot součástí.

Vedení seriálu FIA WEC dalo už v únoru Francouzům jasně najevo, že pokud chtějí začátkem června do Le Mans, musí se ukázat aspoň pět neděl předtím ve Spa-Francorchamps. To by ovšem zkrátilo drahocenný čas na přípravy.

U Peugeotu dlouho váhali, promotér ACO dokonce kvůli nim (a také kvůli nejistotě panující kolem ruské stáje G-Drive) odložil uzávěrku přihlášek do letošního ročníku legendární čtyřiadvacetihodinovky. Nakonec ale na pařížském předměstí Vélizy padlo rozhodnutí: "Do Le Mans se letos nejede".

Konkurence nespí

Premiéra je zatím naplánována až na následující závod MS v italské Monze. Ten se pojede v červenci.

V sázce není nic menšího než dobrá pověst. Vždyť poslední účinkování Peugeotu po jeho triumfu v roce 2009 skončilo neslavně právě kvůli technickým problémům. Navíc konkurence nespí a pilně testuje své vozy připravené vyjet až v sezoně 2023.

To znamená, že by Porsche, Ferrari či Cadillac měly na testování svých speciálů mnohem víc času a tím by dostaly i více možností odhalit případné "mouchy".

Chování šéfů sportovního oddělení francouzské značky ukazuje, že i v motoristickém sportu dnes hraje velkou roli taktika a příprava. Ostatně, jedno z nejoblíbenějších rčení jezdců endurance zní: "Abyste dojeli první, prvně musíte dojet."