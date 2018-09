Po boku Verstappena. Hájek jako první Čech v historii získal titul mistra světa

před 1 hodinou

Patrik Hájek vyhrál v belgickém Genku světový šampionát v nejprestižnější motokárové kategorii KZ. Český jezdec teď zvažuje další směřování kariéry.

Praha - "Byla to největší odměna za těch dvacet let, které jsem motokárám věnoval," tetelil se blahem motokárista Patrik Hájek, historicky první český mistr světa v elitní kategorii automobilového sportu.

Titul světového šampiona v nejsilnější kategorii KZ vybojoval v neděli v belgickém Genku. Finálovou jízdu vyhrál stylem start - cíl, a své jméno tak zapsal například pod současného pilota F1 Maxe Verstappena, který tuto třídu vyhrál před pěti lety.

"Je to obrovský úspěch. Je třeba připomenout, že Patrik vyhrál formuli 1 v motokárovém sportu," vyzdvihl úspěch tuzemského pilota šéf Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

28letý Hájek je ale jiný případ než tehdy ještě ani ne 16letý Nizozemec, jenž nyní pilotuje monopost stáje Red Bull. Český jezdec se naplno věnuje kartingu a až na krátkou epizodu v 15 letech na kariéru v silnějších autech nebo formulích nepomýšlel.

"Nic třeba proti pohárovým závodům, ale pro mě by to byl ústup na mnohem nižší třídu," vysvětlit Hájek, který si ale dokáže představit starty ve sportovních vozech GT nebo cestovních autech kategorii TCR.

Náročný život motokárového profesionála

Teď je však motokárový profesionál a značce Kosmic přivezl vůbec první titul šampiona mezi elitou. Do italského týmu přestoupil po působení u české firmy Praga. Jeho prací není jen závodění, ale také testování připravovaných strojů a různých inovovaných dílů.

"Letos jsem kromě pár přípravných závodů soustředil jen na mistrovství Evropy a světa. Ale to neznamená, že jsem během roku nejezdil, pro Kosmic jsem stále něco testoval. Navíc mi čas bere i spolupráce s naší velkou nadějí Romanem Staňkem, kterého teď čeká juniorské mistrovství světa," vysvětlil Hájek.

První vrchol sezony budoucímu světovému šampionovi nevyšel. V italském Lonatu byl na ME až desátý. "Trápily nás pneumatiky. Každý rok máme jiné a tyhle nám vůbec nesedly. Ale na druhou stranu mě neúspěch na Evropě před mistrovstvím světa nakopl," filozofoval pilot z Prahy.

Suverénně za titulem

V Belgii si ale od prvních tréninků Hájkova motokára s pneumatikami rozuměla. V rozjížďkách si vyjel pro finále pole position a po povedeném startu vedení nikomu nepustil až do cíle.

"V Genku byla velká tabule s průběžnými výsledky. Kontroloval jsem si na ni náskok. Když narostl na dvě vteřiny, začal jsem cítit, že by to mohlo vyjít. První myšlenka v cíli? Konečně se nám to povedlo," popsal Hájek nejvýznamnější moment dosavadní kariéry.

"Ještě mi to nedošlo, ale vím, že to je obrovský úspěch," dodal první tuzemský držitel titulu mistra světa v elitní disciplíně řízené Mezinárodní automobilovou federací FIA.

O dalším směřování kariéry zatím není rozhodnut. "Vůbec nevylučuju, že bych v motokárách dál zůstal. Říká se, že obhájit titul je těžší než ho získat, tak bych se o to rád pokusil," dodal čerstvý světový šampion.