Zemřela česká motocyklová legenda Staša, majitel dvaceti titulů mistra republiky

před 2 hodinami

Ve věku 75 let v úterý zemřel bývalý motocyklový jezdec Bohumil Staša, dvacetinásobný mistr republiky a dvojnásobný medailista ze závodů mistrovství světa. O úmrtí legendy československého motorsportu informoval Autoklub České republiky na svém oficiálním webu.

Bývalý tovární jezdec ČZ a později i Jawy vyhrál na domácích tratích 90 závodů a dvacet titulů nasbíral v pěti třídách. Obě pódiová umístění v mistrovství světa si připsal v Brně. V roce 1969 byl ve Velké ceně Československa třetí a o dva roky později druhý. Jeho dvě celková osmá místa v celkovém pořadí z let 1968 a 1969 (do 350 ccm) jsou o to cennější, že Staša nikdy nejel celý seriál MS.

Staša se narodil 29. dubna 1944 v Malenovicích na předměstí Zlína. "Táta taky závodil, tak jsem věděl odmalička, že nechci nic jiného dělat. Začal jsem závodit a docela mi to šlo, tak jsem pak dostal nabídku do Strakonic. Přišel jsem sem po vojně a už jsem tady zůstal. Žiju ve Strakonicích od roku 1964," popsal kdysi své začátky. V roce 1964 se stal továrním jezdcem značky ČZ. Jezdil i na yamaze, suzuki a hondě.

V letech 1961 až 1988 absolvoval 476 podniků, ve kterých odstartoval k neuvěřitelným 827 závodům, 215 jich vyhrál. Dvakrát byl na stupních vítězů seriálu MS, v obou případech na Velké ceně Československa. V roce 1969 byl třetí (500 ccm), o dva roky později dokonce druhý (350 ccm).

Staša, který přivedl k závodění i svého syna Bohumila, ukončil oficiálně závodní kariéru v roce 1989, v prostředí motocyklového sportu se ale pohyboval i nadále. Při závodech doprovázel syna a pomáhal i dalším jezdcům. Ve Strakonicích si také zřídil dílnu, kde se staral o veteránské motorky.

Na konci dubna oslavil 75. narozeniny, krátce poté byl podle webu motorkari.cz hospitalizován a po návratu domů zemřel v kruhu nejbližších.