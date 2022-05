Salač v Le Mans nezopakoval loňské stupně vítězů, dojel patnáctý

Filip Salač obsadil ve Velké ceně Francie silničních motocyklů třídy Moto2 15. příčku, český jezdec tak nezopakoval loňské druhé místo v nejnižší kategorii.

Salač stál v osmé řadě, ale nevyšel mu start a klesl až na 28. pozici. Jezdec týmu Gresini sice postoupil o několik pozic, ale první dvacítka - nemluvě o bodovaných pozicích v top 15 - byla v úvodu Grand Prix daleko.

V osmém okruhu se mu ztrátu podařilo vymazat a také díky sérii pádů poskočil na dvacátou příčku.

Pak si ale zkrátil zatáčku číslo deset. Za to musel absolvovat trest v podobě průjezdu tzv. long lapu, tedy vytáčenou delší stopu v jedné ze zatáček.

Ovšem dramatický vývoj Grand Prix českého jezdce nechal ve hře o body, když se i po absolvování penalizace držel na 17. příčce. Na první bodovanou pozici ztrácel kolem dvou sekund.

Ve 21. kole se Salač dostal na patnácté místo. To udržel až do cíle a připsal si tak letos pátý bod. Loni přitom v Le Mans stál na stupních vítězů, když v kategorii Moto3 skončil druhý. Letos přestoupil do silnější kategorie, v níž potřetí bodoval.

Pro suverénní vítězství si dojel Španěl Augusto Fernandez, krajanovi Aronu Canetovi ujel o čtyři sekundy. Třetí byl Somkiat Čantra z Thajska.

Vedoucí muž průběžného pořadí Celestino Vietti i přes konečnou osmou pozici uhájil náskok ve výši 16 bodů.

V MotoGP potřetí v této sezoně triumfoval Ital Enea Bastianini na Ducati z týmu Gresini. Italská značka slavila double, protože druhý dopjel její tovární jezdec Jack Miller. Třetí byl třetí Španěl Aleix Espargaró.

Během úvodního závodu Moto3 v Le Mans zaúřadovalo nevyzpytatelné počasí. V prvním kole začalo lehce pršet. Celá řada jezdců, včetně lídra průběžného pořadí Sergia Garcíi ze Španělska, šla k zemi.

Jízda byla okamžitě zastavena, jelo se znovu až po kratší přestávce. Sice se všemi jezdci, ale jen na 2/3 původně plánované délky.

V cíli se po těsné bitvě radoval Španěl Jaume Masia z KTM, který Ajumu Sasakiho z Japonska na Husqvarně porazil o pouhých 185 tisícin vteřiny. Třetí skončil další Španěl Izan Guevara v sedle GasGasu.

García na stroji GasGas obsadil sedmou příčku. V čele seriálu má 17bodový náskok před dvojicí Masia, Dennis Foggia (Itálie, Honda).

Velká cena Francie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Le Mans:

Moto3: 1. Masiá (Šp./KTM) 24:04,119, 2. Sasaki (Jap./Husqvarna) -0,150, 3. Guevara (Šp./GasGas) -0,220, 4. Foggia (It./Honda) -0,322, 5. Suzuki (Jap./Honda) -0,529, 6. Tatay (Šp./CFMoto) -1,594.

Průběžné pořadí (po 7 z 21 závodů): 1. García (Šp./GasGas) 112, 2. Masiá 95, 3. Foggia 95, 4. Guevara 89, 5. Sasaki 75, 6. Öncü (Tur./KTM) 70.

Moto2: 1. A. Fernández 40:31,726, 2. Canet (oba Šp./Kalex) -3,746, 3. Čantra (Thaj./Kalex) -4,628, 4. Beaubier (USA/Kalex) -4,745, 5. Ogura (Jap./Kalex) -15,376, 6. Schrötter (Něm./Kalex) -17,547, …15. Salač (ČR/Kalex) -32,063.

Průběžné pořadí (po 7 z 21 závodů): 1. Vietti (It./Kalex) 108, 2. Ogura 92, 3. Canet 89, 4. Arbolino (It./Kalex) 70, 5. A. Fernández 69, 6. Roberts (USA/Kalex) 66, …26. Salač 5.

