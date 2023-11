Úspěšnější než Hamilton a zlatí bratři dohromady. Skákající Španěl má už 34. titul

Sedminásobný mistr světa F1 Lewis Hamilton je proti španělskému královi trialu jen chudý příbuzný. Toni Bou získal už svůj 34. titul světového šampiona. Jen pro ilustraci: legendární českoslovenští hráči v kolové bratři Jan a Jindřich Pospíšilové se stali mistry světa "jen" dvacetkrát.

37letá hvězda sportu známého u nás i pod názvem šlapačky má ale proti tuzemským králům kolové a britské hvězdě formule 1 jednu výhodu. Během jednoho roku může být mistrem světa dvakrát - pod širým nebem i v hale.

Právě v krytém stadionu v Madridu Bou o víkendu získal už sedmnáctou korunu krále halového trialu. Tím vyrovnal svůj zisk z "klasické" podoby tohoto sportu a má doma tak už neuvěřitelných 34 pohárů pro mistra světa.

"Každé vítězství má svůj jedinečný punc, hlavně když se jedná o titul. Letošní sezona začala komplikacemi s motorkou, ale tým pilně pracoval na zlepšení a zakončili jsme ji vítězstvím," uvedl čerstvý šampion v rozhovoru pro španělskou agenturu Europa Press.

Trial je sport, který v sobě snoubí fyzickou i mentální sílu. Nestačí jen umět překonávat překážky, důležité je dopředu si rozmyslet další kroky na náročné trati. I po tolik úspěších ale Španěl ví, že se stále může zlepšovat.

"Více jsem se zaměřil na trénink. Tento sport je bojem sami se sebou a právě na to jsem se soustředil. Dosáhl jsem více, než jsem si mohl kdy představit. Ale ambicí sportovce je přece dál překonávat hranice," uvedl.

Rodák z katalánské Piery se získanými úspěchy zatím nenabažil a chce v úspěšné kariéře pokračovat. I když moc dobře ví, že vyhrávat se nedá donekonečna.

"Sedmnáct let vítězství, boj se zraněními a řešení různých problémů. To všechno bylo daleko za hranicí naší představivosti. Ale z cesty, kterou jsme dosud absolvovali, jsme nadšení. Možná budu závodit do čtyřicítky, možná ještě déle. Najít radost v tom, co děláte, je totiž výzva. Hlavně, když máte za sebou tak dlouhou kariéru," uznal Bou.

"Ovšem radost z vítězství poskytuje dodatečný zdroj motivace. Když se vám daří, je všechno snazší. Dlouhá série úspěchů vás občas může stáhnout pod stoprocentní výkon, ale pak zase přijde impuls, který vás vede dál na cestě za vítězstvím.

Cesta za vítězstvím Toniho Boua se v podobě světových titulů zatím zastavila na číslo 34. Jezdec týmu Repsol Honda ale určitě ještě neřekl poslední slovo.

