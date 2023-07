Königa focení pro Playboy nenadchlo, v Mostě se nebojí ani deště

Český motocyklový závodník Oliver König absolvoval před víkendovým závodem v Mostě netradiční zkušenost, focení pro časopis Playboy. Na domácí trati chce prolomit smůlu a vybojovat první letošní body.

Před vrcholem sezony čekala Königa netradiční premiéra. Zúčastnil se focení pro časopis Playboy. A záhy poznal, že modeling je dřina. Na střechu OD Kotva nastoupil v osm hodin ráno a opustil ji až po úmorných třinácti hodinách.

"Zlaté závody. Není to moje parketa. Dělal jsem, co mi řekli. Ale vím, že to k tomu patří a podle toho jsem k celé té akci přistupoval. Nebylo to nic jednoduchého, ale už mám na fotky pozitivní ohlasy. Dokonce mi volala babička, že byla reportáž v Showtimu na Primě a líbila se jí. Docela mě překvapilo, že na takové bulvární věci kouká," usmál se motorkář.

Fotografování Olivera Königa pro české vydání Playboye:

Playboy X Karolína Holcová & Oliver Könighttps://t.co/bBZPzx0Ecv — Muž z minulého tisíciletí (@raddie_cz) July 27, 2023

Na mosteckém autodromu toho mladý superbiker najezdil hodně. Ze všech jezdců mistrovství světa určitě nejvíce. "Jestli bych okruh v Mostě dokázal zajet poslepu? No, můžeme to zkusit," neodmítá netradiční výzvu.

Předpověď počasí v Mostě slibuje déšť. To ale Königovi nevadí. "Na třístovce jsem déšť miloval. Na superbiku toho nemám tolik naježděného, ale v Mostě jsem na něm jel i na vodě. Takže kdyby zapršelo, jsem připravený," věří jezdec, který bude na severu Čech řídit motorku ve speciální modro-bílé "kamufláži" určené pro tento závod.

Po povedeném debutu na konci loňské sezony vstupoval teprve 21letý závodník do letošního roku s ambicemi pravidelně se umísťovat v bodované patnáctce. Jenže úvod sezony pokazily problémy s technikou.

Pak přišel pád v Barceloně a s ním natržené vazy kotníku. Kvůli zranění dokonce vynechal závodní víkend v italském Misanu. Suma sumárum, letos ještě nedokázal bodovat.

"Hodně se to na mně podepisuje. Když mi byl přislíben nový dobrý materiál a pak z toho nic není, tak to samozřejmě naštve. Přes zimu jsem makal a dělal všechno pro to, abych byl co nejlíp připravený. Ale když mi házejí klacky pod nohy, tak mě to samozřejmě mrzí," posteskl si jezdec týmu Orelac Racing Movisio.

Tlak si i přes očekávanou účast mnoha českých fanoušků nepřipouští. "Kdybych jel o pódium jako třeba Péťa Svoboda v supersportech 300, tak bych asi ten tlak cítil. Ale tím, že jsem vlastně outsider, nemám žádné body, a tak nemám co ztratit.

Kvůli poraněnému kotníku mladík stále trochu kulhá, ale v závodech ho to podle něj nelimituje. "Není to ještě úplně stoprocentní, nemůžu běhat. Musím si dávat pozor. Nosím i kotníkové boty, abych si ho znova nezvrtnul. Není úplně pevný, ale na motorce to nevadí."

V Mostě má jasný cíl, získat konečně první letošní body. "Bylo by super, kdyby byl právě Most takovým zlomem, od kterého by se mi začalo dařit. Přál bych to i Milošovi (Čihák - jezdcův manažer, pozn. red.), který je mi velkou oporou. Ten by si to z nás všech zasloužil nejvíc," myslí si pražský rodák.

Právě Čihák si se svým svěřencem užil loni trable se školou, kterou mladý jezdec začal zanedbávat. Teď ale na vysoké škole jde všechno podle plánu. "Všechno jsem zvládl, takže dobrý," prohodil závodník.