Zemřela motokrosová legenda Falta. O titul šampiona ho připravily intriky Sovětů

Počet požárů porostů na jihu Moravy je tento měsíc podle hasičů extrémní. Od počátku března do neděle vyjížděli k 239 takovým požárům, loni za stejné období jich evidovali 31. Nejvíce zásahů hasiči zatím měli na Brněnsku, a to 65. Uvedl to mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Březnové požáry v přírodě, které se nyní šíří kvůli trvajícímu suchu, si podle něj v regiony vyžádaly i jedno úmrtí a sedm zraněných.

"Loni jsme v březnu do 27. března jen na Brněnsku vyjížděli k šesti požárům porostů, letos za stejné období pětašedesátkrát. Na Hodonínsko 40krát, na Břeclavsko 38krát, například na Znojemsko 23krát," uvedl Mikoška. Loni za stejné období hasiči v celém kraji likvidovali 31 požárů porostů a předloni 19. V roce 2019 měli 63 takových výjezdů.

Jen o uplynulém víkendu hasiči vyjížděli ke 34 požárům v přírodě. V sobotu zasahovali například u Letovic na Blanensku u požáru trávy na ploše zhruba 40 krát 50 metrů, hasili také požár trávy a části lesa u Střelic na Brněnsko nebo požár trávy na ploše 50 krát 50 metrů u Olešnice na Blanensko. V neděli pak likvidovali požár části lesa u Rohatce na Hodonínsku, požár trávy o rozloze 50 krát 50 metrů v Blansku nebo požáru trávy u Kunštátu na Blanensku.