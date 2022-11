König zakončil sezonu nejlepší výsledkem. V superbicích chci zůstat, říká

Motocyklový jezdec Oliver König obsadil v posledním závodu mistrovství světa superbiků v Austrálii čtrnácté místo a na závěr premiérové sezony mezi elitou si připsal svůj nejlepší výsledek.

Celkem tak získal tři body a v konečném hodnocení obsadil 27. příčku.

König před týdnem v Indonésii vybojoval první bod za 15. místo a dnes na Phillip Islandu výsledek ještě vylepšil. "Mám radost z těch dvou bodů. Představoval jsem si, že rok bude jednodušší. Učil jsem se mnoha novým věcem - myslím, že jsem vyrostl. Rád bych v superbicích zůstal," uvedl v tiskové zprávě dvacetiletý König.

Jezdec týmu Orelac Racing byl v Austrálii devatenáctý v prvním závodě a dvacátý ve sprintu. Bodů se dočkal v úplně posledním závodě šampionátu, jenž byl předčasně ukončen po nehodě Xaviho Forese a Eugenea Lavertyho. "Měl jsem trochu štěstí, protože dva jezdci havarovali. Doufám, že budou v pořádku," uvedl König.

"Tímto druhým závodem Oliver prokázal, že do elitní třídy opravdu patří. Byl to jeho nejlepší závod sezony. Vybojoval si to," dodal jeho manažer Miloš Čihák.

König ve své premiérové sezoně dokončil až na sprint v Mostě všechny závody. "Na jednu stranu mě to těší, ale raději bych dojel půlku závodů a tu druhou půlku v první desítce, než takhle. Zase jsem ale odjel mnoho kol a opravdu hodně se naučil. Atmosféra v týmu byla skvělá," řekl pražský rodák.

Mistrovský titul si už v Indonésii zajistil sedmatřicetiletý Španěl Álvaro Bautista.

Závěrečné závody mistrovství světa superbiků na Phillip Islandu (Austrálie):

Sprint: 1. Bautista (Šp./Ducati) 16:11,935, 2. Razgatlioglu (Tur./Yamaha) -3,285, 3. Rea (Brit./Kawasaki) -3,328, …20. König (ČR/Kawasaki) - 1:03,042.

První závod: 1. Rea 36:47,340, 2. Razgatlioglu -6,247, 3. Lowes (Brit./Kawasaki) -15,435, …19. König -1:33,661.

Druhý závod: 1. Bautista 27:08,334, 2. Rea -0,357, 3. Lowes -1 sektor, …14. König -2 sektory.

Konečné pořadí MS (po 12 závodech): 1. Bautista 601, 2. Razgatlioglu 529, 3. Rea 502, …27. König 3.