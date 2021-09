Tahače rozburácejí Zolder. Lacko míří za úspěchem, Kolocová se popasuje s úzkou tratí

Jindy touto dobou bývá evropský šampionát tahačů na okruzích za svojí polovinou, teď jezdce čeká teprve třetí závodní víkend. Po Hungaroringu a Mostě je na řadě belgický Zolder.

Tedy okruh, na němž Buggyra před 19 lety slavila zásluhou Gerda Körbera své vůbec první vítězství.

Letos by na svého německého předchůdce velice rád navázal Adam Lacko, šampion z roku 2017 je průběžně třetí. Ztráta na dvojici Norbert Kiss - Sasha Lenz činí patnáct, respektive jedenáct bodů.

"Samozřejmě bych raději vedl s velkým náskokem, ale o tom je závodění. Všichni se nacházíme ve velmi neobvyklé situaci. Po Zolderu se má ještě závodit v Le Mans, Jaramě a Misanu, takže času je relativně dost. Ale žijeme v době, kdy nevíme, co bude za deset hodin,“ prohodil 36letý pilot.

Do úzkého Zolderu jede s cílem získat co nejvíc bodů, ale nechce podstupovat zbytečné riziko. „Závodím dost dlouho na to, abych věděl, že nemá cenu rvát věci silou. Zolder je rychlý, technický, nebezpečný, proto mám okruh rád. Bude to hodně o brzdách a akceleraci, v obou případech se jedná o moje oblíbené disciplíny,“ dodal rodák z Čeladné.

Spolu s Lackem pojedou v tahačích z Roudnice nad Labem znovu dvě naděje: Francouz Teo Calvet a Aliyyah Kolocová. Té jako kouč radí zkušený David Vršecký.

"Musíme si ještě sednout s Martinem Kolocem ohledně startů závodů s hendikepem. Je možné, že Aliyyah bude vpředu, za ní dravci a okruh je hodně úzký. Před lety skončil na zdi mladý Major z Maďarska a v tahačích skončil,“ připomněl dvojnásobný mistr Evropy.