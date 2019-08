Most čeká vrchol sezony, honu na Hahna se zúčastní tři Bugygry

před 20 minutami

O víkendu se na mosteckém autodromu pojedou nejpopulárnější závody, evropský šampionát tahačů na okruzích.

Letošní ročník zatím probíhá pod absolutní nadvládou Jochena Hahna. Obhájce titulu má v čele náskok 66 bodů a nakročeno k titulu číslo šest. Na domácí trati by ho ale velice rád potrápil pilot Buggyry Adam Lacko.

"Na začátku sezony to bylo nahoru dolu a teď pomalu lezeme zpět nahoru a zlepšujeme se," uvedl mistr Evropy z roku 2017.

Letos Lacko dostal do rukou zcela nový závodní tahač VK50. Jeho debut v Misanu byl skvělý a český pilot z Itálie odjel jako lídr průběžného pořadí.

"Po Maďarsku jsme hodně klesli a dostat se zpět na stupně nebylo jednoduché. Podařilo se nám to, ale není nic jistého. Šampionát je extrémně vyrovnaný a bude se bojovat až do posledního šachovnicového praporku v závěrečném závodě v Jaramě," podotkl Lacko, který na druhého Antonia Albaceteho ztrácí jen šest bodů. Jenže za ním je Norbert Kiss se ztrátou jediného bodu.

"Misano nás namlsalo. Mysleli jsme si, že jsme postavili skvělé auto, což je pravda, ale všechno chce čas. Teď nám přišly důležité komponenty, se kterými by to mohlo fungovat ještě lépe. Doufám, že se to v Mostě potvrdí, a my všichni uděláme maximum, abychom si alespoň jedno zlato odvezli," dodal Lacko.

Před českými fanoušky bude mít v týmu vedle stálého parťáka Olyho Janese z Británie i pilota číslo tři. Bude jím Fin Mika Mäkkinen, jenž usedne do Buggyry, s níž Janes dříve závodil v britském šampionátu.

Šance na umístění v top 3 stále živí vedle výše zmíněných jezdců i populární Němka Steffi Halmová a její krajané Sascha Lenz a Rene Reinert. Lackův parťák Janes figuruje na 14. místě průběžného pořadí. I přes nepříliš vydařený víkend na Nürburgringu si ale udržel těsné vedení v poháru Grammer Truck Cup,

V Mostě se evropský šampionát překulí do druhé poloviny. Na závodní víkend fanoušky pozvou sami jezdci, kteří už v pátek v podvečer projedou ve svých šestitunových speciálech ulicemi Mostu.

Po mostecké zastávce bude šampionát pokračovat v polovině září v belgickém Zolderu. Okruh Bugatti v Le Mans ve Francii bude svědkem truckerských soubojů 28. a 29. září a závěrečnou tečku osmidílného seriálu obstará 5. a 6. října španělská Jarama.