Ze skoků na motorkách udělal v Česku hit. Rejman chce na "gladiátory" vrátit auto

Gladiator Games, které v sobotu hostí pražská O2 arena, jsou nejstarší evropskou show ve freestyle motokrosu. "Koukal jsem na film Gladiátor od Ridleyho Scotta a najednou bylo jasno," vysvětlil zakladatel akce Marek Rejman v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz, jak kdysi vznikl název této populární akce.

Pamatujete si na moment, kdy přišel ten nápad: Tak a v Praze uděláme závody show ve freestyle motokrosu?

No jasně. Byl jsem s Kuchtou (Petrem Kuchařem) v Itálii na superkrosových závodech. To byl rok 1999. Kuchta závodil s nejlepšími jezdci na světě a finále mu uteklo jen vinou špatné komunikace s mechanikem. Byl frustrovaný a přišel za mnou na trať, aby se vyvztekal. Já koukal na Edgara Torronterase, jak dělá triky přes lavice. A řekl jsem mu, ať se na závodění vykašle a naučí se FMX. A že já pak uspořádám FMX závody v Čechách a přivezu Torronterase. A tak se v roce 2000 stalo.

Kdo přišel s názvem Gladiator Games a proč zrovna gladiátoři?

Hledal jsem téma pro naši akci, aby se lišila od těch světových. A v roce 2004, když jsme se přesunuli a poprvé vyprodali O2 arenu (tenkrát Sazka arénu), jsem si uvědomil všechny možnosti nové haly. Koukal jsem na film Gladiátor od Ridleyho Scotta a najednou bylo jasno.

Čekal jste po prvním ročníku, že odstartujete tak dlouhou a úspěšnou tradici?

Já tomu věřil. Miluju FMX a motokros obecně. Mimochodem náš motokros patřil mezi nejlepší na světě. Což už neplatí, bohužel. Tenkrát v roce 2000 tomu moc lidí nevěřilo. Jenže pak přišlo první salto a s tím obrovský rozvoj FMX. Naše FMX scéna patří mezi nejlepší na světě a jsme na to s Kuchtou patřičně hrdí.

Jakou pozici má pražská show, která je nejstarší FMX akcí v Evropě, ve freestylové komunitě?

Nechci se tady chválit, to ať posoudí jiní. Ale myslím, že patří mezi významné světové FMX akce.

Který z těch stovek předvedených triků vám za těch více než dvacet let zůstal nejvíc v paměti?

První Kuchtovo salto. Ten kluk je absolutní legenda a hlavně průkopník. Škoda, že tenkrát nebyly sociální sítě. Nebo možná naštěstí.

V Praze se během těch let představily snad všechny hvězdy freestyle motokrosu včetně třeba Travise Pastrany. Je stále nějaký jezdec, kterého byste na Gladiator Games rádi uvítali, ale pořád to nevyšlo?

Máme přesně tu partu, která do Prahy patří a je to taková naše rodina. Ale mně osobně chybí ta stará parta, se kterou jsme to rozjížděli. To byly krásný a hlavně náročný časy.

Vedle motorek už pro FMX Gladiator Games skákali jezdci i se sněžnými skútry či autem. Jde najít ještě něco jiného na skok z rampy?

Určitě ano. Chtěl bych se příští rok vrátit s autem. Možná přidáme kola. Ta jsme měli v letech 2001, 2002 a 2003. Byly tady legendy BMX Mat Hoffman, Jamie Bestwick a Kevin Robinson. Tak uvidíme.

Během existence Gladiator Games prošly už minimálně dvě velké ekonomické krize, jak těžce se v takové situaci shánějí sponzoři?

To je never ending story. A týká se sportu obecně. Bohužel spousta zahraničních firem na náš trh trochu kašle. Krize byly, jsou a budou. A my jsme už tři překonali. Spíš mi vadí krize ve společnosti. Neustálé strašení a manipulace. To je horší než ty ekonomické. Pořád si žijeme dobře, ale neustále je nám opakováno, jak jsme chudí.

V sobotu v O2 areně pořádáte dvě show v jeden den. Cítíte tedy, že hlad fanoušků po nějaké akci je po covidové pauze stále velký?

Děláme to pro rodiny s dětmi. A hodně rodičů si stěžovalo, že od 19 hodin je to pro děti pozdě. Takhle si každý může vybrat. Kdyby byla jen jedna, je po střechu vyprodaná. Ale my chceme i příští rok odpoledne víc věnovat dětem. Vymýšlíme pro ně nový program. Něco jako Junior FMX Gladiator Games.

Jaká největší lákadla přináší letošní ročník FMX Gladiator Games?

Kluci jezdí skvěle a mají nové triky. Petr Pilát si bohužel u jednoho zlomil žebra a propíchl plíce. Takže bude jezdit s velkými bolestmi. A něco si chystá s ostatními kluky. Když mi to vyprávěl, trochu jsem se bál (smích).