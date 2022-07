Leclerc si vyjel ve Francii sedmou pole position sezony, Red Bull na něj bude dotírat

V Česku v sobotu padaly teplotní rekordy, vedra panovala zejména na jihovýchodě země. Nejtepleji bylo opět ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové naměřili 36,3 stupně Celsia. Přes 35 stupňů zaznamenali také v Karviné, Bojkovicích, Ivanovicích na Hané a Starém Městě. V celé zemi přitom do večerních 21:00 platí výstraha před silnými bouřkami.

Nejvyšší teplota pro 23. červenec byla dnes překonána na 26 stanicích měřících alespoň 30 let, což je podle meteorologů 16 procent stanic v zemi s delší řadou měření. "Rekordní maximum zaznamenaly i stanice měřící přes 140 let," podotkli. V Přerově, kde stanice funguje 142 let, naměřili 34,9 stupně Celsia a v Opavě, kde se měří ještě o rok déle, 34,8 stupně Celsia. Původní rekordy z roku 1988 měly hodnotu 34,7 stupně, respektive 33,8 stupně Celsia.