Australan Holder se stal vítězem jubilejního 50. ročníku Tomíčkova memoriálu

AKTUALIZOVÁNO před 54 minutami

Tradiční pražský závod vyhrál jednatřicetiletý světový šampion z roku 2012 poprvé v kariéře. Nejlepším Čechem byl osmý Josef Franc.

Praha - Vítězem jubilejního 50. ročníku plochodrážního Memoriálu Luboše Tomíčka se stal Australan Chris Holder. V pětičlenném finále dojel druhý Rus Emil Sajfutdinov a třetí Slovák Martin Vaculík.

Holder prožil na břevnovském oválu skvělý večer a nezastavil ho ani déšť, jenž s blížícím se finále nabíral na intenzitě. Porazit ho dokázal pouze pátý Dán Peter Kildemand v desáté rozjížďce. Ve finálové jízdě využil Holder startovní pozice na vnitřku oválu a navázal na loňský triumf krajana Maxe Frickea, jenž letos nestartoval.

"Počasí dnes sice úplně nepřálo, ale dráha byla nakonec skvělá. Jezdilo se mi výborně a jsem moc rád, že se mi povedlo celý závod vyhrát," pochvaloval si Holder.

Za ním svedli skvělý souboj o druhou příčku Sajfutdinov s Vaculíkem, jenž vyhrál svá úvodní tři vystoupení a byl nejdéle neporaženým závodníkem. Úspěšnější v této přetahované byl nakonec Rus, který na Markétě před devíti lety senzačně vyhrál Grand Prix České republiky. Až za Vaculíkem dojel trojnásobný světový šampion Dán Nicki Pedersen.

"Ve finále to bylo hodně těžké, když už se jelo za deště. Rozdali jsme si to s Martinem, byl to moc pěkný souboj a já si nakonec vyjel druhé místo. Hlavní ale je, že se závod odjel celý a všichni jsou zdraví a v pořádku," řekl Sajfutdinov. "Strašně jsem se do Prahy na tento závod těšil a pódiové umístění je bonus k tomu všemu. Moc jsem si to užil," uvedl Vaculík.

Při absenci nejlepšího českého jezdce současnosti Václava Milíka, který sice dojel v neděli třetí při obhajobě Zlaté přilby v Pardubicích, ale v semifinále měl ošklivě vyhlížející pád, se naděje domácích fanoušků upíraly nejvíce k ostřílenému Francovi. Ten je nezklamal, zabodoval v každé z pěti rozjížděk, na finále to ale nestačilo.

I proto zůstává i nadále posledním českým vítězem Memoriálu Luboše Tomíčka Matěj Kůs, který slavil triumf v roce 2010. "Byl to hezký závod a jsem rád, že jsem v takové konkurenci mohl startovat. Jen mě mrzí, že jsem se nedokázal protlačit do toho finále," řekl Franc.

Memoriál Luboše Tomíčka, mezinárodní závod na ploché dráze v Praze:

1. Ch. Holder (Austr.), 2. Sajfutdinov (Rus.), 3. Vaculík (SR), 4. N. Pedersen, 5. Kildemand (oba Dán.), …8. Franc, 12. Krčmář, 13. Smetana, 14. Kvěch, 16. Škurla (všichni ČR).