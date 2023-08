Chráněnec Red Bullu způsobil v Japonsku divokou havárii, soupeři létali vzduchem

Liam Lawson, juniorská naděje Red Bullu, způsobil v prvním kole závodu v Japonsku hromadnou havárii, při níž se dvě formule vznesly do vzduchu.

Při souboji o vedení v závodě seriálu Super Formula v japonském Motegi dostal Lawson při souboji s týmovým kolegou Tomokim Nodžirim smyk, což vyústilo v hromadnou havárii.

Nodžiri, který odstartoval z pole position, byl hned od prvních metrů pod tlakem juniora Red Bullu. Když se oba piloti blížili do druhé zatáčky, Lawson udělal chybu a při výjezdu ztratil kontrolu nad zadními koly. Tím pádem se dostal do smyku.

Na trať se vrátil přímo před další vozy, což způsobilo obrovský chaos. Tadasuke Makino a Jujči Sekiguči najeli přímo do Lawsonova vozu, který je doslova katapultoval do vzduchu.

Sekiguči přistál na trávě vedle vozovky hlavou dolů a mohl děkovat systému ochrany hlavy halo.

Makino vletěl do stanoviště traťových komisařů, takže utrpěl ještě další tvrdou ránu. Do havárie se připletl i bývalý testovací pilot stáje F1 Toro Rosso (dnes AlphaTauri) Nobuhari Macušita.

Všichni tři jezdci, kteří se střetli s Lawsonem, naštěstí vyvázli jen s otřesem, ale závod pro ně pochopitelně skončil.

Bývalého jezdce F2 Makina dokonce vrtulník transportoval do nemocnice na lékařské vyšetření, které naštěstí neodhalilo žádná vážná zranění.

Viníkovi celé té mely se jako zázrakem podařilo vrátit zpět do boxů a mohl znovu závodit. Po restartu z boxové uličky dojel Novozélanďan na 13. místě. To ale Lawsonovi v boji o titul moc nepomohlo a je to rána při jeho snaze dostat se příští rok do kokpitu monopostu formule 1 AlphaTauri.

Dosavadní lídr Super Formule ztrácí před posledním podnikem sezony v Suzuce osm bodů na vedoucího Ritomo Mijatu.