Pojistka za 700 tisíc, škody v milionech. Závodění sportovních vozů je drahý špás

Zaplatit pojistku, nebo to risknout? Týmy provozující sportovní vozy GT3 stojí před velkým dilematem, ve hře jsou velké částky.

Automobilové závody nejsou vůbec levným sportovním odvětvím. Jedním z největších nákladů týmů, které používají dnes tolik oblíbené sportovní vozy kategorie GT3, jsou havárie.

Často jde o částky v desítkách tisíc eur a hlavně nelze takový zásah do rozpočtu nikdy předem předvídat. Především pro malé soukromé týmy jde o velký problém. To potvrdili manažeři týmů německého seriálu DTM, kteří dali při rozhovoru pro stránky Motorsport-Total.com nahlédnout do finančního zázemí závodních stájí.

Torsten Schubert, šéf týmu DTM Schubert Motorsport, se loni mohl radovat z titulu, který s jeho BMW získal jihoafrický pilot Sheldon van der Linde. Přesto nezapomněl své vozy pojistit. "Naše vozy máme pojištěné. Ale až od škody ve výši 40 tisíc eur. To se vždy vyplatí až od vyšší částky," vysvětlil.

Ale ne každý si může dovolit takové částky vynaložit. Výška pojistného je totiž v sériích jako DTM, kde jsou kolize na denním pořádku, zvlášť vysoká. Navíc pokud má pilot pověst "bourače", může pojišťovna odmítnout uzavřít pojistku na jeho vůz. Někdy to umožní, jenže pak je výška pojistného tak vysoká, že to rozpočet týmu může pořádně nabourat i bez havárie.

V tomto sektoru obvykle pracují specializované pojistné společnosti, které neposkytují služby široké veřejnosti. Jednou z nich je Pogona Insurance, kterou provozuje bývalý pilot sportovních vozů Mercedes a současné eso zámořské série IMSA Renger van der Zande.

Některé z těchto společností poskytují nejen pojištění proti škodám způsobeným nehodou, ale také spolupracují s pořadateli v případě poškození nebo krádeže vozů či věcí z boxů a dalšího zázemí.

Jak to tedy funguje?

"Pojistná částka obvykle dosahuje 150 nebo 200 tisíc eur se spoluúčastí 25 nebo 30 tisíc eur. To znamená, že jsou pokryté vážné havárie," vysvětlil Thomas Jäger, šéf značky Mercedes pro seriál DTM.

V aktuálním přepočtu na koruny pokrývá pojištění škodu ve výši 3,5 až 4,7 milionu korun. Na to je ale potřeba zaplatit pojistnou částku 600 až 715 tisíc korun.

Pojištění však jen málokdy pokryje "totálku". "Na celkovou likvidaci auta se pojistka obvykle nevztahuje, ale pokud dojde k poškození podvozku nebo karosérie v rozsahu 80 až 100 tisíc eur, pak hodně pomůže," vysvětlil německý manažer.

Jsou týmy, které se nepojišťují vůbec. Výše pojistného závisí i na tom, jak drahé jsou náhradní díly a zda je oprava vozidla snadná, nebo obtížná. Zpravidla se totiž hradí i pracovní doba mechaniků s určitou hodinovou sazbou. "V některých stájích prostě říkají, že pojistné je velmi drahé a v průběhu sezony se to více méně vyrovná. Nakonec jde o posouzení rizika," dodal Jäger.

Šampionát DTM byl dlouhé roky proslulý svými výkonnými cestovními vozy, kterým se někdy říkalo "formule 1 se střechou". Ale finanční náročnost postupně vedla k ochlazení zájmu velkých značek, takže před dvěma lety seriál přešel na sportovní vozy celosvětově rozšířené specifikace GT3.

Finanční nestabilita však pokračovala dál a loni DTM pohltila konkurenční německá série ADAC GT Masters, respektive její promotér ADAC. Letos se pojedou oba seriály souběžně, ale ve hře je i jejich budoucí sloučení nebo rozdělení šampionátů na jakési "áčko" a "béčko".

Už teď by ale mohl nový majitel přinést snížení nákladů na pojistné. V plánovaném kalendáři totiž zůstal z okruhů, kde se masivně bourá, jen tradiční Norisring v ulicích Norimberka.

Na druhou stranu není pravděpodobné, že by někdo získal pojistku jen na tento riskantní podnik. "Jsou pojišťovny, které vám řeknou, že jednu událost vůbec nepojišťují. Pokud chcete pojistit auto třeba jen na závod na 24 hodin na Nürburgringu, pak to máte obtížné. Obvykle je to určitý balíček - série nebo několik událostí - protože pojišťovna samozřejmě nechce žádné vysoce rizikové případy," dodal manažer Jäger.

Na tradiční závod vozů GT3 v Macau, kde je pravidelně velké množství havárií, prý jedna pojišťovna požadovala pojistné ve výši 50 tisíc eur. I to může být důvodem, proč některé týmy raději riskují a závodí bez pojištění, protože zcela nový vůz GT3 je možné pořídit už od 400 tisíc eur.