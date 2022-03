Vyhozený ruský pilot založil nadaci na pomoc "politicky utlačovaným sportovcům"

Ruský pilot Nikita Mazepin založil nadaci na pomoc "politicky utlačovaným sportovcům". Oznámil to jen pár dní poté, co s ním kvůli ruské invazi na Ukrajinu ukončila smlouvu stáj formule 1 Haas.

"Budeme pomáhat sportovcům, kteří kvůli politickým důvodům mimo jejich kontrolu nebudou moci závodit na nejvyšší úrovni," citovala Mazepina agentura AFP po dnešní on-line tiskové konferenci.

Haas po ruském útoku na Ukrajinu ukončil spolupráci i s hlavním sponzorem týmu společností Uralkali, kterou vlastní Mazepinův otec. "Peníze, které měla původně dostat stáj formule 1, teď dostane k dispozici nadace," řekl třiadvacetiletý pilot.

"Budeme finančně ale i jinak pomáhat sportovcům, kteří se připravovali na olympijské, paralympijské hry nebo jiné velké akce, ale pak jim na nich zakázali startovat jen kvůli tomu, jaký měli pas," přidal Mazepin.

Nadace pojmenovaná "We Compete as One" bude podle Mazepina pomáhat všem sportovcům bez ohledu na národnost. Začne s ruskou reprezentací, která kvůli invazi nemohla startovat na paralympijských hrách v Pekingu.

Mazepin také přiznal, že konec v Haasu nečekal. Navíc mu ho ani neoznámil šéf týmu Günther Steiner, ale právník. "Ani mě nevarovali, že by řekli: Takhle jsme rozhodli, za patnáct minut to oznámíme, připrav se na to," uvedl.

Do formule 1 se chce v budoucnu vrátit, ale ne v Haasu. "Formule je nebezpečný sport a týmu, se kterým pracujete, musíte absolutně věřit. A myslím, že jim bych už nevěřil," přidal ruský pilot.

K válce na Ukrajině se Mazepin nechtěl vyjadřovat, stejně jako k údajným blízkým vazbám jeho otce na prezidenta Vladimira Putina. "Kdo se tam nenarodil, nebo tam nežije, tak vidí jen jednu část konfliktu," uvedl v připraveném prohlášení na úvod konference.

"My, co v Rusku nebo na Ukrajině žijeme, víme, že je to složitější. Mám přátele i rodinu, kteří se shodou okolností ocitli na obou stranách konfliktu. K němu jsem se vyjádřil už dříve a dál se k tomu nebudu vracet," řekl Mazepin.

Haas zatím neoznámil, kdo Mazepina v nadcházející sezoně formule 1, která začne příští týden v Bahrajnu, nahradí. Pro závěrečné testy v Sáchiru však Haas povolal rezervního jezdce Pietra Fittipaldiho.

Pětadvacetiletý vnuk dvojnásobného mistra světa Brazilce Emersona Fittipaldiho už před dvěma lety v Haasu ve dvou závodech zaskočil za zraněného Romaina Grosjeana.