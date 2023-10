Verstappen je potřetí mistrem světa F1. Na titul mu stačilo druhé místo ve sprintu

Max Verstappen z Red Bullu získal třetí titul mistra světa formule 1 po sobě. Pojistil si ho druhým místem v dnešním sprintu v rámci VC Kataru. Navíc jediný jeho vyzyvatel, týmový kolega Sergio Pérez boural.

"Díky moc, kluci. Nevím, co říci. Je to úžasný rok. Díky moc, že jste mi dali tak skvělé auto. Děkuju všem tady na okruhu i v továrně v Milton Keynes. Bez vás bych ničeho takového nemohl nikdy dosáhnout. Všechno jsem si moc užíval," řekl novopečený mistr světa ještě v kokpitu svého vozu do týmového rádia.

Nizozemský jezdec završil skvělou sezonu Red Bullu, získal svůj šestý pohár konstruktérů už v předchozím závodě v Japonsku.

V Losailu vyhrál Oscar Piastri s McLarenem, třetí dojel další jezdec McLarenu Lando Norris.

Obhájci koruny šampiona stačilo díky velkému náskoku získat jen tři body, tedy dojet šestý. Navíc Pérez ve sprintu nebodoval, což celou tajenku vyřešilo bez ohledu na Verstappenův dnešní výsledek. Ten si druhým místem vylepšil aktuální zisk na 407 bodů, Pérez zůstal na 223.

Verstappen se třemi tituly posunul v historických tabulkách na dělené čtvrté místo po bok Jacka Brabhama, Jackieho Stewarta, Nikiho Laudy, Nelsona Piqueta a Ayrtona Senny. Vícekrát byli světovými šampiony už jen Michael Schumacher a Lewis Hamilton (oba 7), Juan Manuel Fangio (5) a Alain Prost a Sebastian Vettel (oba 4).

Start do sprintu z třetí pozice Verstappenovi, který nazul tvrdší směs než někteří jezdci stojící za ním, příliš nevyšel a klesl až na pátou pozici. Vedení si udržel nejrychlejší muž kvalifikace sprintu Piastri.

Už ve druhém kole skončily naděje Liama Lawsona a jeho havarovaný monopost AlphaTauri způsobil výjezd safety car.

Po restartu se do vedení dostal George Russel v Mercedesu. Závodění trvalo ani ne dvě kola, než boural další nováček - Logan Sargeant ve Williamsu. A znovu na trati jel safety car.

Druhý restart nepřinesl změnu ve vedení ani v pozici aspiranta na titul. Ten v devátém kole předjel Charlese Leclerca s Ferrari, čímž se posunul na čtvrtou pozici. Netrvalo dlouho a jeho tvrdší směs začala mít lepší vlastnosti než nejměkčí na Ferrari a Verstappen předjel s pomocí DRS i třetího Carlose Sainze juniora.

V 11. kole se do čela závodu vrátil Piastri. Ale co bylo pro vývoj MS ještě důležitější, havarovali Pérez a Esteban Ocon v Alpine. Ten do Mexičana vrazil při pokusu u předjetí Nico Hülkenberga v Haasu. Němec v důsledku kolize musel odstavit svůj vůz v boxech.

Nico Hulkenberg terkena sandwich di antara Ocon dan Perez.



Kontak tak terhindarkan ketika Hulkenberg menyenggol bagian belakang Ocon dan kemudian menabrak Perez. pic.twitter.com/GCZ00q8G1R — F1 Speed Indonesia (@f1speed_indo) October 7, 2023

To znamenalo, že potřetí během závodu vypsaného na pouhých 19 kol, byl na trati safety car. Verstappen chtěl ze všech sil bojovat o vítězství, ale z boxů přišly jasné instrukce, že ze všeho nejdůležitější je dojet do cíle.

Restart s pořadovým číslem tři změnu v čele nepřinesl, ale v 16. okruhu už byl Verstappen druhý na úkor Russella. Tuto pozici za Piastrim si také udržel a v cíli mohl slavit titulový hattrick.

Samotná "hlavní" Velká cena Kataru startuje zítra v 19:00 hodin našeho času.