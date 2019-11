Do Mostu zamíří zánovní monoposty formule 1. Traťový rekord je v ohrožení

Novinkou programu mosteckého autodromu bude příští rok klání zánovních monopostů formule 1 závodících pod hlavičkou Maxx Formula.

Při letošních testech dokázal Klaas Zwaart zajíždět s vozem Jagur R5 z roku 2004 časy kolem 1:15 minuty. Nizozemský pilot tak dosáhl neoficiálního rekordu aktuální konfigurace Autodromu Most.

Punc oficiality může dostat poslední srpnový víkend. To se šampionát Maxx Formula poprvé objeví na mostecké trati. Vozy dosahující na konci 800metrové cílové rovinky rychlosti více než 320 km/h budou jedním z řady lákadel programu evropského šampionátu tahačů na okruzích.

"Takto superrychlé speciály u nás budou závodit na novém profilu okruhu poprvé, šikana na konci cílové rovinky přibyla v roce 2008. Piloti si to během víkendu rozdají ve dvou dvacetiminutových závodech," upřesnil Jakub Krafek, obchodní manažer pro sport společnosti Autodrom Most.

Osmašedesátiletý nizozemský podnikatel Zwaart je už nyní držitelem rekordu Slovakia Ringu, který zajel letos. I na Slovensku se Maxx Formula objevila v rámci závodního víkendu ME tahačů.

V Brně rekord patří pro změnu Ingo Gerstlovi s "ef jedničkou" Toro Rosso STR1 z konkurečního šampionátu Boss GP. Právě z něj se Maxx Formula letos oddělila.

Vedle řady vozů formule 1 slibují srpnové závody českým fanouškům stroje GP2, F3000, IndyCar, nebo Super League Formule vyrobené od 90. let do roku 2010. Na startu by neměla chybět ani v současnosti nejrychlejší česká pilotka Veronika Jaksch-Cichá usedající do Dallary specifikace GP2.