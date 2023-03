Rozpaky pilota Hamiltona. Šampion hledá cestu zpět na vrchol, opustil i své druhé já

Lewis Hamilton už 15 měsíců nepoznal, jaké to je být vítězem Velké ceny formule 1. Brit je v Mercedesu frustrovaný, opustil i svoji fyzioterapeutku.

Posledních dvanáct měsíců zažívá Lewis Hamilton řadu rekordů. Ale takových, které by si rád odpustil.

V loňském roce vůbec poprvé ve své kariéře nevyhrál byť aspoň jednu Grand Prix formule 1. Nepovedlo se mu to zatím ani letos, takže jeho čekání k datu závodu v Džiddě činilo už plných 469 dní.

Po saúdském podniku se drží (stejně jako loni) na průběžné páté pozici. Tak "špatně", tedy mimo nejlepší trojku průběžného pořadí MS, byl předtím po úvodních dvou Velkých cenách naposledy před deseti lety.

"Oni mě neposlouchali"

K tomu všemu Mercedes, který byl ještě nedávno suverénně nejlepším vozem celého závodního pole, jasně ztrácí na Red Bull. Navíc se objevila ostrá konkurence v podobě ambiciózního Aston Martinu.

Sedm titulů je 38letému Britovi stále málo, rád by překonal Michaela Schumachera a byl samojediným králem historie F1. Jenže současný stav jen zvyšuje jeho frustraci.

"S tímto autem se prostě necítím spojený. Ať dělám, co dělám, ať měním, co měním, nemůžu mu věřit. Jsem trochu bezradný," popsal svůj vztah s monopostem Mercedes F1 W14, který je zatím na hony vzdálený na to, aspirovat na boje o vítězství v Grand Prix.

U Stříbrných šípů Britovi letos končí smlouva, takže je určité napětí cítit i od bosse stáje F1 Mercedes Toto Wolffa. Ten už po kvalifikaci na úvodní letošní závod v Sáchiru prohodil, že byla zásadní chyba držet se koncepce loňského vozu.

K tomu si Hamilton hned přisadil. "Loni jsem lidem z týmu řekl některé věci. Řekl jsem jim o problémech, které jsou s autem. Za svůj život jsem řídil tolik formulí, takže vím, co potřebuje, a vím, co nepotřebuje. Jenže oni mě neposlouchali," prohlásil naštvaně.

Nečekaná změna v týmu

O tom, jak hluboká je jezdcova frustrace, svědčí i fakt, že těsně před závodem v Džiddě ukončil spolupráci se svojí dlouholetou fyzioterapeutkou Angelou Cullenovou. Útlá blondýnka stála od roku 2016 oddaně po jezdcově boku během tréninků, kvalifikací i těsně před a po Grand Prix.

Bylo to takové jeho druhé já, což přiznal i sám rodák z města Stevenage. "S Angelou jsme si neuvěřitelně blízcí. V podstatě žijeme spolu. Lidé to přirozeně nepochopí, protože to vidí z dálky, ale ona je jednou z nejlepších věcí, které mě v životě potkaly," uvedl loni.

Jak se ale zdá, v této blízkosti začalo poslední dobou něco skřípat. Podle Wolffa už pracovní vztah mezi bývalou reprezentantkou Nového Zélandu v ledním hokeji a druhým nejlépe placeným pilotem F1 nepřinášel nic nového. Pak se smíchem dodal: "Angela bude vždy maskotem týmu. Jako jediná dokáže překřičet startující auto."

Jak je vidět, Hamilton je připraven na cestě za osmým titulem změnit všechno, co se dá, jen aby se pohnul z místa. Otázka je, nakolik je podložena bohorovná Wolffova jistota, že přece jen u Mercedesu prodlouží smlouvu. Možná by ta změna měla jít stejně senzačním cestou, jako když před ročníkem 2013 nečekaně vyměnil McLaren za Mercedes.