Neporazitelný Verstappen ovládl devátý závod v řadě. Vyhrál doma v hustém dešti

Max Verstappen v Red Bullu vyhrál domácí Grand Prix Nizozemska formule 1. Devátým triumfem za sebou vyrovnal rekord bývalého jezdce téže stáje Sebastiana Vettela z roku 2013.

Druhý v Zandvoortu skončil Fernando Alonso v Aston Martinu. Jako třetí proťal cílovou čáru Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez, ale kvůli penalizaci se na stupně vítězů postavil jako třetí pilot Alpine Pierre Gasly.

"Počasí nám to neusnadnilo, ale udělali jsme vždycky správná rozhodnutí. Děkuju moc fanouškům, vytvořili úžasnou atmosféru," uvedl v cíli šťastný vítěz.

Dnešní Velkou cenu výrazně ovlivnil déšť a safety car, který vyjel na trať v 17. kole po havárii nováčka Logana Sargeanta ve Williamsu. Druhý liják a havárie Čou Kuan-jü v Alfě Romeo přiměla ředitelství, aby pouhých osm kol před koncem Velkou cenu přerušilo.

Restart následoval po témě tři čtvrtě hodiny dlouhém čekání. Verstappen si v něm udržel vedení, Alonso na něj dotíral marně. Španěl se tak vrátil na stupně vítězů poprvé od červnové Velké ceny Kanady. Gasly získal pro Alpine druhé umístění v top 3 v této sezoně.

Pršet v Zandvoortu začalo hned krátce po startu. Poprvé tak začaly souboje stratégů, protože různé stáje zvolily různé strategie výměny pneumatik. Do vedení se tak dostal Pérez před držitelem pole position Verstappenem.

To vydrželo do 12. kola, kdy se Red Bull proti zvyklostem rozhodl měnit pneumatiky jako první u Verstappena. Nizozemec se tak vrátil do čela na úkor týmového kolegy do čela.

Na tom nic nezměnil safety ani druhý vodní příval, který závod dokonce přerušil. Všechny restarty Verstappen zvládl na jedničku, takže si potřetí za sebou dojel před nadšenými nizozemskými fanoušky pro domácí triumf.

V čele seriálu má obhájce už 138bodový náskok před Pérezem. Druhému pilotu Red Bullu by na jeho smazání nestačilo ani vyhrát pět Velkých cen a zajet v nich nejrychlejší kolo.

Veterán Alonso dnes překonal rekord Michaela Schumachera v rozdílu mezi prvním a (zatím) posledním umístěním na stupních vítězů. V Zandvoortu navázal na 7462 dní starý výkon ze Sepangu. V GP Malajsie tehdejší pilot Renaultu obsadil třetí místo.