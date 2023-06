Déšť Verstappena nezaskočil, radoval se i Haas. V kvalifikaci znovu selhal Pérez

Deštivou kvalifikaci na Velkou cenu Kanady formule 1 ovládl Max Verstappen. Za jezdcem Red Bullu překvapivě skončil Nico Hülkenberg v Haasu se ztrátou více než 1,2 sekundy.

Němci pomohl déšť, který komplikoval celou třídílnou kvalifikaci. Třetí v sobotu skončil Fernando Alonso v Aston Martinu.

"Dneska jsme udělali nějaké změny na voze. Sice pršelo, ale myslím, že byly k lepšímu. Mám rád závodění v dešti. Jsem z Holandska, tam jsme na to zvyklí," prohodil s úsměvem Verstappen, který by případným 41. triumfem vyrovnal legendárního Ayrtona Sennu.

Už po necelých čtyřech minutách byla první část kvalifikace přerušena, protože na trati zůstala stát Alfa Romeo čínského pilota Čou Kuan-jü. Důvodem byly technické problémy, když se z motoru Ferrari ozývaly podivné zvuky, přesto se vůz dostal zpět do boxů.

V druhé části zahrálo velkou roli počasí, protože boje o rychlá kola komplikoval déšť. Na to doplatil Sergio Pérez. Pilot Red Bullu se vinou špatné volby pneumatik už potřetí za sebou nedostal do nejlepší desítky. Do závěrečné fáze nepostoupil ani Charles Leclerc ve Ferrari.

Závěrečnou část boje o pole position narušila havárie Oscara Piastriho v McLarenu. Protože se zároveň rozpršelo, jezdci už nedokázali zlepšit své časy, což nejvíc vyhovovalo týmu Haas. Letos bylo jeho nejlepším kvalifikačním výsledkem čtvrté místo Kevina Magnussena v Miami.

V první startovní řadě bude mít americký tým svůj vůz poprvé v historii. Magnussen sice loni v Brazílii vyhrál kvalifikaci, ale ta v Sao Paulu určovala startovní pořadí pouze pro sprint. Do Grand Prix vjel Dán až ze čtvrté řady.

"Užil jsem si to. Podmínky byl náročné a výsledek byl velmi příjemným překvapením. Dneska jsme udělali výborný kus práce. První řada je pěkná, ale uvidíme, jak dlouho si tu pozici zítra udržím," liboval si Hülkenberg.

Velká cena Kanady formule 1 startuje v neděli ve 20:00 našeho času a sledovat ji můžete v on-line přenosu ZDE.

Kvalifikace na Velkou cenu Kanady, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Montrealu: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:25,858, 2. Hülkenberg (Něm./Haas) -1,244, 3. Alonso (Šp./Aston Martin) -1,428, 4. Hamilton -1,769, 5. Russell (oba Brit./Mercedes) -2,035, 6. Ocon (Fr./Alpine) -2,087.