Verstappen v Suzuce zpečetil titul Red Bullu mezi týmy, sám sahá po koruně šampiona

Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Japonska formule 1 a letošním třináctým vítězstvím zpečetil triumf Red Bullu v Poháru konstruktérů. Red Bull ovládl hodnocení týmu mezi lety 2010 až 2013 a také loni.

Druhý v Suzuce skončil Lando Norris v McLarenu, který na vítěze ztratil 19,3 sekundy. Také třetí místo patří McLarenu díky Oscaru Piastrimu. Australský nováček se vůbec poprvé probojoval na stupně vítězů.

Red Bull získal Pohár konstruktérů na domácí trati Hondy, která spolupracuje na jeho motorech. Japonská značka letos slaví 75 let.

Protože nejbližší Verstappenův pronásledovatel, Sergio Pérez v druhém Red Bullu, dnes nebodoval, může Nizozemec slavit svůj třetí titul už v sobotu ve sprintu v Kataru.

"Byl to neuvěřitelný víkend. Vyhrát tady bylo skvělé, auto fungovalo dobře na každé směsi pneumatik. Také vyhrát mezi konstruktéry je skvělé, jsem na všechny pyšný. Prožíváme neuvěřitelný rok, jsem na všechny velmi hrdý. Jen ten start, trochu moc mi zabírala kola, pak už to byl velmi jednoduchý závod," uvedl 25letý pilot.

Krátce po startu, v němž si Verstappen udržel vedení po Norrisově útoku, vyjel na trať safety car, protože v první zatáčce zůstaly úlomky po ostrém souboji Alexandera Albona s Valtterim Bottasem.

Pak byl ještě na krátkou dobu vyhlášen virtuální safety car. Toho využil Piastri, který na této zastávce v boxech "vydělal" deset sekund a vytvořil si podmínky pro životní výsledek.

Jinak byl ale závod jasně v režii Verstappena, který se kromě návštěvy mechaniků suverénně jistil vedoucí pozici. V čele seriálu má Nizozemec náskok už 177 bodů před Pérezem.

Mexičan, který dnes dostal dva tresty a do závodu se vrátil jen kvůli odpykání druhého, by se pomalu měl začít bát Lewise Hamiltona. Brit v Mercedesu na něj na třetí příčce ztrácí už jen 33 bodů. Pérez navíc za svoji divokou jízdu dostal čtyři trestné body. Má jich už sedm, při dosažení dvanácti by musel následující Velkou cenu vynechat.